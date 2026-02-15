Fico kimondta, amitől Brüsszelben felcsuklanak, pont mikor itt az amerikai külügyminiszter: Ukrajna a Barátság vezetékkel zsarolja Magyarországot
Mit gondolhat Donald Trump jobbkeze az Európai Unió viszonyairól, amit eddig nem gondolt, nem tudhatjuk, mindenesetre Marco Rubio pont itt van, amikor Robert Fico találkozójuk után kimondta: Kijev azért késlelteti a területén keresztül a közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság kőolajvezeték újraindítását, mert ezzel gyakoroljon nyomást Magyarországra, hogy az adja fel Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját .
Marco Rubio időközben Pozsonyból Budapestre érkezett , ahol Orbán Viktor magyar kormányfővel is tárgyal, és a megbeszélésen aligha marad ki a Fico kifogásolta ügy.
Az Európai Unió vezetői pedig aligha örülnek ennek, hiszen ők Ukrajna gyorsított EU-felvételét tervezk, és az ezt ellenző Magyarországot és Szlovákát sorozatos és egyre súlyosbodó fenyegetések érik.
Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön számolt be arról, hogy a Barátság-vezetéken orosz támadás miatt január 27. óta felfüggesztették az olajszállítást – emlékeztet jelentésében az MTI, majd Ficót idézi, aki meghökkentő dolgot mond:
Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták... Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt
– hangoztatta. A zsarolás logikája: "ha Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj".
A kormányfő kiemelte:
- ők akkor engednék Ukrajnát csatlakozni az EU-hoz arról is szót ejtett, ha az teljesítette a feltételeket,
- a tagjelölt Szerbia, Albánia és Montenegró azonban sokkal jobban felkészült a csatlakozásra, mint Ukrajna.
Fico azt közölte: ki a felelős a vezeték megrongálásáért, ezt ő nem tudja biztosan.
Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olajinfrastruktúra egy részét
– magyarázta.
Orbán Viktor hamarosan meglátja, eléggé felingerelte-e az amerikai külügyminisztert Robert Fico
Az Egyesült Államok nem kíván a Nyugat irányított hanyatlásának udvarias és rendes bábája lenni – figyelmeztette Brüsszelt a müncheni biztonsági értekezleten az amerikai külügyminiszter, majd azonnal az unió két „fenegyereke” felé indult. Marco Rubio vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyalt, hétfőn pedig már Budapesten Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, és a két találkozó témái közt lehet jelentős átfedés.