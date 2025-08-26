A Trump–Cook-boksz erősen kaparja a tőzsdék torkát, globálisan ütik a részvényeket

Rosszul fogadták a piacok, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, meneszti a Federal Reserve kormányzóját, Lisa Cookot. Ahogy megírtuk, Trump szerint Cook a jelzáloghitelek megszerzésével kapcsolatban szabálytalankodott, ugyanakkor a kormányzó szerint az elnöknek nincs hatásköre eltávolítani őt.

Lisa Cook és Donald Trump: kettejük vitája húzza le a piacokat / Fotó: AFP

A vita mindenesetre újra előtérbe helyezte a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat.

A páneurópai Stoxx 600 index legutóbb 0,7 százalékkal csökkent, és az amerikai indexek is gyenge nyitást jelezek előre.

Az Egyesült Királyságban a FTSE 100-at banki alindexének 1,7 százalékos mínusza húzza vissza. A

legnagyobb hitelezők, a HSBC és a Standard Chartered árfolyama 1,8 százalékkal, illetve 3,1 százalékkal esett.

A brit 30 éves államkötvényhozamok április 9. óta a legmagasabb szintre emelkedtek, követve az amerikai kincstárjegyek hozamának növekedését.

A Deutsche Bank is lerántotta a részvényeket

A lakásfelújítással foglalkozó Wickest a Deutsche Bank „eladásra” minősítette le, árfolyama több mint 9 százalékkal zuhant. A rivális Kingfisher szintén 4,7 százalékot esett, miután a Deutsche Bank „vételről” „tartásra” minősítette át. Az AB Foods 4,6 százalékkal csökkent, miután a Deutsche Bank „eladásra” minősítette a részvényt.

Ezzel szemben a Bunzl ellátási disztribútor árfolyama közel 4 százalékkal emelkedett, miután a cég fenntartotta éves előrejelzését, és újraindította részvény-visszavásárlási programját.

A nemesfémbányászati cégek kosara erősödött, mivel az arany ára több mint kéthetes csúcsra emelkedett.

A múlt héten az FTSE 100 rövid időre történelmi csúcsot ért el, miután Jerome Powell, a Fed elnöke jelezte, hogy szeptemberi ülésükön akár kamatcsökkentésről is dönthetnek. A kereskedés kedden folytatódott az Egyesült Királyság hétfői bankszünnapja után.