A Trump–Cook-boksz erősen kaparja a tőzsdék torkát, globálisan ütik a részvényeket

Rosszul fogadták a piacok, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, meneszti a Federal Reserve kormányzóját, Lisa Cookot. Ahogy megírtuk, Trump szerint Cook a jelzáloghitelek megszerzésével kapcsolatban szabálytalankodott, ugyanakkor a kormányzó szerint az elnöknek nincs hatásköre eltávolítani őt.
A vita mindenesetre újra előtérbe helyezte a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat.
A páneurópai Stoxx 600 index legutóbb 0,7 százalékkal csökkent, és az amerikai indexek is gyenge nyitást jelezek előre.
Az Egyesült Királyságban a FTSE 100-at banki alindexének 1,7 százalékos mínusza húzza vissza. A
legnagyobb hitelezők, a HSBC és a Standard Chartered árfolyama 1,8 százalékkal, illetve 3,1 százalékkal esett.
A brit 30 éves államkötvényhozamok április 9. óta a legmagasabb szintre emelkedtek, követve az amerikai kincstárjegyek hozamának növekedését.
A lakásfelújítással foglalkozó Wickest a Deutsche Bank „eladásra” minősítette le, árfolyama több mint 9 százalékkal zuhant. A rivális Kingfisher szintén 4,7 százalékot esett, miután a Deutsche Bank „vételről” „tartásra” minősítette át. Az AB Foods 4,6 százalékkal csökkent, miután a Deutsche Bank „eladásra” minősítette a részvényt.
Ezzel szemben a Bunzl ellátási disztribútor árfolyama közel 4 százalékkal emelkedett, miután a cég fenntartotta éves előrejelzését, és újraindította részvény-visszavásárlási programját.
A nemesfémbányászati cégek kosara erősödött, mivel az arany ára több mint kéthetes csúcsra emelkedett.
A múlt héten az FTSE 100 rövid időre történelmi csúcsot ért el, miután Jerome Powell, a Fed elnöke jelezte, hogy szeptemberi ülésükön akár kamatcsökkentésről is dönthetnek. A kereskedés kedden folytatódott az Egyesült Királyság hétfői bankszünnapja után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.