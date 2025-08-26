Részvénypiac: feszült kereskedés várható Európában, csökkennek a határidős indexek - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

A dollár és a hosszabb lejáratú amerikai államkötvények értéke kedden esett, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy meneszt egy jegybanki kormányzót – példátlan lépésként, amely tovább gyengíti a Fed függetlenségébe és az amerikai eszközökbe vetett bizalmat. Az ázsiai részvénypiac követte a Wall Street tegnapi esését.
Az amerikai deviza gyengült a jenhez és az euróhoz képest, miután Trump közölte, hogy eltávolítja Lisa Cookot a Fed igazgatótanácsából, arra hivatkozva, hogy szabálytalanságok merültek fel a jelzáloghitelek megszerzésében – ezzel tovább fokozva az elnök jegybank elleni harcát.
Az ázsiai részvénypiac követte a Wall Street esését; bizonytalanná vált az amerikai kamatcsökkentés. Az arany kéthetes csúcsot ért el, a határidős amerikai részvényindexek pedig gyengültek, miután Trump ismét vámfenyegetéseket intézett kereskedelmi partnerei felé.
Mindez, beleértve a vámokat is, csak újabb ok arra, hogy az Egyesült Államokban ne lehessen megbízni
– mondta Bart Wakabayashi, a State Street tokiói irodájának vezetője. „Nincs hitelesség, holott ez az alapja annak, hogy az USA a világ legbiztonságosabb befektetésének számít. Ha felelős befektető vagy, ez elgondolkodtat” - tette hozzá.
Trump rendszeresen fenyegette Jerome Powell Fed-elnök menesztésével, és a hónap elején elbocsátott egy magas rangú munkaügyi minisztériumi tisztviselőt is, azzal vádolva őt, hogy manipulálta a foglalkoztatási adatokat. Most a Fed egyik döntéshozóját támadta Trump.
Úgy határoztam, hogy elegendő ok áll fenn az ön eltávolítására a pozíciójából
– írta az elnök Cooknak küldött levelében, amelyet a Truth Social platformján tett közzé, és amelyben azt állította, hogy elegendő bizonyíték van arra, hogy Cook hamis nyilatkozatokat tett a jelzáloghitel-kérelmekben. Cook távozása a jegybankból felgyorsíthatja a Fed-átalakítását, valamint a kamatdöntő Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) összetételének átalakulását. Cook mandátuma 2038-ig tartott volna.
Ez a lépés újabb példája annak, hogyan nehezedik a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalom a dollárra, és milyen következményekkel járhat az FOMC jövőbeli összetételére
– mondta Christopher Wong, az OCBC devizastratégája. „Ez növeli a kamatcsökkentés esélyét, és további dollárgyengülést vetít előre.”
A határidős piacok feszült napot jeleztek előre Európában és az Egyesült Államokban:
A nagy brókercégek – köztük a Barclays, a BNP Paribas és a Deutsche Bank – szeptemberben 25 bázispontos Fed-kamatcsökkentést várnak.
A Fed funds futures kereskedői 83 százalék esélyt áraznak egy szeptemberi vágásra a CME Group FedWatch eszköze szerint.
A szeptember 16–17-i Fed-ülés előtt érkező augusztusi adatok azonban még befolyásolhatják a döntést. Az amerikai személyes fogyasztási árindex (PECE), amelyet pénteken tesznek közzé, a Fed által preferált inflációs mutató. A vártnál magasabb júliusi termelői árindex némi kétséget keltett a kamatvágás biztosságát illetően.
A hónapok óta tartó vám-hintapalintát folytatva Trump „további kiegészítő” importvámokkal is megfenyegette azokat az országokat, amelyek digitális adókat alkalmaznak.
