Harmincezer forint alá esett az OTP, egy nap alatt kilenc százalékot lehetett keresni egy hazai részvénnyel

Gyenge napot zárt csütörtökön a pesti tőzsde. Miközben Európa börzéin többségében kisebb pluszban fejezték be a kereskedést a meghatározó részvényindexek, a BUX fél százalékot ereszkedett, 103 751 pontig.
A magyar blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom tudott drágulni, 0,3 százalékkal, 1960 forintig. A legnagyobb, 0,8 százalékos veszteséget az OTP részvényesei könyvelhették el, miután a bankpapír a 30 ezer forintos szintet letörve 29 780 forintig süllyedt. A Mol árfolyama fél százalékkal, 2950 forintig esett, a Richter jegyzése pedig 0,3 százalékkal, 10 490 forintig csúszott vissza.
A teljes hazai mezőnyből magasan kiemelkedett 8,5 százalékos ralival az Épduferr, míg a legnagyobb, 9,7 százalékos zuhanást a Civita részvényei szenedték el.
A forint hullámzó teljesítményt nyújtott a nap során. Az euró jegyzése a 396,3–397,3-as szint között mozgott, a tőzsdezáráskor 396,9 forintot kértek a közös európai pénz egységéért. Ez 0,2 százalékos gyengülés a hazai pénz szempontjából.
A dollár-forint kurzus nagyobb utat járt be, a 339,5-es napi minimum és a 341,5-es maximum között. A 340 forint alatti szintet nem sokáig tudta tartani az árfolyam, délután öt óra után 340,2 forintot kértek a zöldhasúért, ami még ezzel együtt is csekély, szűk 0,1 százalékos forinterőt jelent.
