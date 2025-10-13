Az OTP volt a pesti tőzsde sztárja, a forint két különböző arcát mutatta

Az OTP remeklésének köszönhetően dinamikus erősödéssel zárt hétfőn a BUX, a pesti tőzsde ezzel felülteljesítette a főbb nyugat-európai indexeket is, melyek zömében kisebb, 0,1-0,4 százalékos pluszban nyugtázták a napot.

Az OTP volt a pesti tőzsde sztárja, a forint felemásan teljesít / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A BUX 0,6 százalékos emelkedéssel, 102 607 ponton fejezte be a kereskedést. A ralit a blue chipek közül az OTP vezette 1,8 százalékkal, a bankpapír így 30 100 forinton végzett. Jó napon van túl a Mol is, amely 0,9 százalékkal 2794 forintig menetelt.

A Richtert ezzel szemben 1,6 százalékkal ütötték lejjebb, 10 430 forintig. A Magyar Telekom papírjai 0,3 százalékkal ereszkedtek, 1794 forintig.

A forint vegyesen kezdte a hetet a főbb devizák ellenében. Az euróhoz képest 0,2 százalékkal tudott erősödni a kurzus, a váltási árfolyam 392 forint alá süllyedt a tőzsdezárásig. A magyar fizetőeszköznek lendületet adott, hogy az S&P Global pénteken nem rontott a magyar államadósság hitelminősítésén.

A dollár raliját azonban ez sem tudta fékezni. Az amerikai pénzzel szemben 0,4 százalékot rontott a forint, a keresztárfolyam ezzel több mint egyhavi csúcsra, 339 forintra emelkedett.

A régiós devizák közül a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.