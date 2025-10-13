Az OTP volt a pesti tőzsde sztárja, a forint két különböző arcát mutatta

Az OTP remeklésének köszönhetően dinamikus erősödéssel zárt hétfőn a BUX, a pesti tőzsde ezzel felülteljesítette a főbb nyugat-európai indexeket is, melyek zömében kisebb, 0,1-0,4 százalékos pluszban nyugtázták a napot.
A BUX 0,6 százalékos emelkedéssel, 102 607 ponton fejezte be a kereskedést. A ralit a blue chipek közül az OTP vezette 1,8 százalékkal, a bankpapír így 30 100 forinton végzett. Jó napon van túl a Mol is, amely 0,9 százalékkal 2794 forintig menetelt.
A Richtert ezzel szemben 1,6 százalékkal ütötték lejjebb, 10 430 forintig. A Magyar Telekom papírjai 0,3 százalékkal ereszkedtek, 1794 forintig.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint vegyesen kezdte a hetet a főbb devizák ellenében. Az euróhoz képest 0,2 százalékkal tudott erősödni a kurzus, a váltási árfolyam 392 forint alá süllyedt a tőzsdezárásig. A magyar fizetőeszköznek lendületet adott, hogy az S&P Global pénteken nem rontott a magyar államadósság hitelminősítésén.
A dollár raliját azonban ez sem tudta fékezni. Az amerikai pénzzel szemben 0,4 százalékot rontott a forint, a keresztárfolyam ezzel több mint egyhavi csúcsra, 339 forintra emelkedett.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.