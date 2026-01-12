Ez gyors volt: itt az első ország, ami kifogy az üzemanyagból, mert nem jön olaj Venezuelából – pár napjuk maradt hátra

Kuba energiaválság küszöbére sodródott, miután a Donald Trump vezette Egyesült Államok eltávolította Venezuela baráti vezetését és beavatkozott az olajszállításokba. A venezuelai utánpótlás leállt a lefoglalások és a tengeri blokád miatt, más ország pedig nem vállalta az ellátás pótlását.

Donald Trump lassan vérezteti ki a kubai rezsimet, miatta leálltak a venezuelai olajszállítások / Fotó: Hakon Rimmereid

Az Euronews információi szerint Kubának mindössze 5–6 napra elegendő üzemanyag-tartaléka maradt, amelyet elsősorban a hadsereg, a légierő és a flotta használ fel, így a lakossági ellátás gyorsan kritikus helyzetbe kerülhet. Több forrás szerint

a tartalék 360 000 ezer hordó lehet, amely mennyiség nagyjából Budapest teljes energia- és üzemanyag-igényét fedezi 3–4 napra, míg Kuba 10 milliós lakosságú.

A fosszilis tüzelőanyag-hiány már most áramkimaradásokat, gazdasági zavarokat és növekvő társadalmi elégedetlenséget okoz. A helyzet különösen súlyos annak fényében, hogy Kuba közlekedése és infrastruktúrája rendkívül energiaigényes.

A mostani válság történelmi gyökerekkel bír. A Szovjetunió összeomlása után Kuba már egyszer átélte az úgynevezett „különleges periódust”, amikor az olajhiány súlyos társadalmi megrázkódtatást okozott. Ezt a helyzetet oldotta fel a Fidel Castro és Hugo Chávez közötti szövetség. A 2004-ben létrejött ALBA- és Petrocaribe-megállapodásokkal Venezuela olcsó, kedvezményes feltételekkel szállított olajat Kubának több mint két évtizeden át. Cserébe Kuba katonai tanácsadókat, szovjet fegyvereket, orvosokat és más szakembereket nyújtott.

Nicolás Maduro venezuelai elnök január elejei bukása után az Egyesült Államok jelenlegi politikája nem kis részben a kubai kormányzat izolálására és megtörésére koncentrál. A kubai felmenőkkel rendelkező Marco Rubio külügyminiszter nyilatkozatai alapján

az amerikai vezetés nem gyors rezsimváltásra, hanem fokozatos gazdasági kivéreztetésre törekszik.

Mivel Kuba esetében nincs olyan karizmatikus ellenzéki vezető vagy politikai alternatíva, amelyre gyors hatalomátadás épülhetne, ezért az energiaszűke, a devizabevételek elapadása és a logisztikai láncok gyengítése válik a fő nyomásgyakorlási eszközzé.