Deviza
EUR/HUF385,95 +0,08% USD/HUF330,25 -0,46% GBP/HUF444,25 -0,04% CHF/HUF414,77 +0,21% PLN/HUF91,72 +0,17% RON/HUF75,82 -0,04% CZK/HUF15,9 +0,08% EUR/HUF385,95 +0,08% USD/HUF330,25 -0,46% GBP/HUF444,25 -0,04% CHF/HUF414,77 +0,21% PLN/HUF91,72 +0,17% RON/HUF75,82 -0,04% CZK/HUF15,9 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 511,91 +0% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 600 +0,03% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS150 -0,67% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 303,54 +0,04% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 567,82 +0,13% BUX116 511,91 +0% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 600 +0,03% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS150 -0,67% WABERERS5 340 +0,75% BUMIX10 303,54 +0,04% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 567,82 +0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tűzvész
tűzoltóalakulat
Bécs

Óriástűz Bécsben, nem tudják, mi okozta: kiadták a 2-es fokozatú riasztást, egész éjjel zajlott a mentés - videón a többméteres lángok

Vasárnap este lángokban állt egy kereskedelmi épület Bécs Donaustadt kerületében.
Andor Attila
2026.01.12, 06:22
Frissítve: 2026.01.12, 06:31

A helyszínre nagy mennyiségű hivatásos tűzoltóegységet vezényeltek – a katasztrófavédelmi szolgálatok közlése szerint az oltási munkálatok még több órán át folytatódnak. Az első jelentések szerint a cég a Puchgasse és a Maculangasse kereszteződésénél található. A képeken látható, hogy lángok csapnak ki az épületből. A 2-es szintű riasztást adták meg - írja a Kronen Zeitung.

Tűzvész
Tűzvész - egyelőre ismeretlen az ok 

A tűz egy ipari területen ütött ki. A tűz egy ipari területen ütött ki. 
A tűzoltási munkálatok este 9 óra körül még folyamatban voltak, és várhatóan még több órán át eltartanak. Sérülésről nem tudni, mivel a hétvégén egyetlen alkalmazott sem tartózkodott az épületben. A tűz oka egyelőre nem tisztázott. 

Nemrég történt hasonló 

Novemberben kigyulladt az osztrák nagyváros egyik legfontosabb üzeme, senki se tudja, mi történt. Hatalmas tűz ütött ki a Saubermacher linzi hulladékválogató és bálázóüzemének egyik tárolócsarnokában. A helyszínre riasztott linzi hivatásos tűzoltóság irányításával összesen mintegy százötven tűzoltó vett részt az oltásban.
Kedden hajnalban kigyulladt egy hulladékfeldolgozó és újrahasznosító cég telephelye Linz-Ufer (Neue Heimat) és Traun között. A tűz hétfő éjfél körül keletkezett a Saubermacher hulladékválogató és bálázóüzemének egyik tárolócsarnokában, majd gyorsan átterjedt a csarnok teljes területére.

A Saubermacher Ausztria egyik legnagyobb hulladékkezelő és újrahasznosító vállalata, több mint 3400 alkalmazottal és számos telephellyel az országban. A linzi telephely környéken több ipari üzem és logisztikai központ található.

A helyszínre riasztott linzi hivatásos tűzoltóság irányításával összesen mintegy 150 tűzoltó vett részt az oltásban. Tíz önkéntes tűzoltó-egyesület, a rendőrség, a mentőszolgálat és a Linz AG osztrák közszolgáltató vállalat szakemberei is a helyszínen dolgoztak. A tűzoltók több irányból, emelőkosaras járművek és nagy teljesítményű vízsugarak bevetésével oltották a lángokat.

A lángoló csarnokban főként préselt, bálázott hulladék és újrahasznosítható anyagok voltak. Az épület tetőszerkezete és jelentős része megsemmisült, de a tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos fő préscsarnokra. Lakóépületek nem kerültek veszélybe, a környéken élőkre nem jelentett közvetlen kockázatot a tűz.

A levegőminőség-mérések szerint kedd délelőttre a füst már jelentősen csökkent, komolyabb egészségügyi veszélyt nem észleltek. A tartományi tűzoltóparancsnokság szerint a teljes oltás és az utómunkálatok akár napokig is eltarthatnak a hatalmas mennyiségű éghető anyag miatt.  

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu