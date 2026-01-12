Óriástűz Bécsben, nem tudják, mi okozta: kiadták a 2-es fokozatú riasztást, egész éjjel zajlott a mentés - videón a többméteres lángok

A helyszínre nagy mennyiségű hivatásos tűzoltóegységet vezényeltek – a katasztrófavédelmi szolgálatok közlése szerint az oltási munkálatok még több órán át folytatódnak. Az első jelentések szerint a cég a Puchgasse és a Maculangasse kereszteződésénél található. A képeken látható, hogy lángok csapnak ki az épületből. A 2-es szintű riasztást adták meg - írja a Kronen Zeitung.

Tűzvész - egyelőre ismeretlen az ok

A tűz egy ipari területen ütött ki.

A tűzoltási munkálatok este 9 óra körül még folyamatban voltak, és várhatóan még több órán át eltartanak. Sérülésről nem tudni, mivel a hétvégén egyetlen alkalmazott sem tartózkodott az épületben. A tűz oka egyelőre nem tisztázott.

Nemrég történt hasonló

Novemberben kigyulladt az osztrák nagyváros egyik legfontosabb üzeme, senki se tudja, mi történt. Hatalmas tűz ütött ki a Saubermacher linzi hulladékválogató és bálázóüzemének egyik tárolócsarnokában. A helyszínre riasztott linzi hivatásos tűzoltóság irányításával összesen mintegy százötven tűzoltó vett részt az oltásban.

Kedden hajnalban kigyulladt egy hulladékfeldolgozó és újrahasznosító cég telephelye Linz-Ufer (Neue Heimat) és Traun között. A tűz hétfő éjfél körül keletkezett a Saubermacher hulladékválogató és bálázóüzemének egyik tárolócsarnokában, majd gyorsan átterjedt a csarnok teljes területére.

A Saubermacher Ausztria egyik legnagyobb hulladékkezelő és újrahasznosító vállalata, több mint 3400 alkalmazottal és számos telephellyel az országban. A linzi telephely környéken több ipari üzem és logisztikai központ található.

A helyszínre riasztott linzi hivatásos tűzoltóság irányításával összesen mintegy 150 tűzoltó vett részt az oltásban. Tíz önkéntes tűzoltó-egyesület, a rendőrség, a mentőszolgálat és a Linz AG osztrák közszolgáltató vállalat szakemberei is a helyszínen dolgoztak. A tűzoltók több irányból, emelőkosaras járművek és nagy teljesítményű vízsugarak bevetésével oltották a lángokat.

A lángoló csarnokban főként préselt, bálázott hulladék és újrahasznosítható anyagok voltak. Az épület tetőszerkezete és jelentős része megsemmisült, de a tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos fő préscsarnokra. Lakóépületek nem kerültek veszélybe, a környéken élőkre nem jelentett közvetlen kockázatot a tűz.