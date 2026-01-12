Korrekcióra érdemes készülni az OTP-nél, a Mol kedvező kilátásokkal kecsegtet

Az elmúlt hetekben a globális részvénypiacok mozgását továbbra is az inflációs várakozások, a kamatpálya és a makrogazdasági lassulás mértéke határozza meg. A venezuelai válság hatására az árazásban számítani lehet a risk-off üzemmódra. A geopolitikai feszültségre adott reakciók hatása az elkövetkező két hétben kezdődhet. Alapvetően megnövekedhet az inflációra gyakorolt hatás, elsősorban a tengeri útvonalak biztosítási díjai, szankciók, alaposabb ellenőrzések, biztonsági zónák kijelölése, konvojkíséretek, időszakos tengeri katonai gyakorlatok lassítják és drágítják a szállítási útvonalakat.

Ezeknek a hatása még akkor is inflációnövelő lehet globálisan, ha közvetett hatásként érvényesülnek, és tényleges direkt nehezítések (blokádok, lezárások) nem lesznek. Az olaj és a gáz szintén volatilis lehet az elkövetkező időben, az energiaigényes ágazatok értékeltségében okozhat átmeneti negatív hatásokat.

Az Egyesült Államokban a részvénypiac technikailag emelkedő trendben maradt, a lendület azonban fokozatosan mérséklődik: több főbb index az ellenállási zónák közelében oldalaz, ami rövid távon fokozott volatilitás kockázatát hordozza.

A befektetők érzékenyen reagálnak minden új makroadatra, különösen a munkaerőpiaci és az inflációs számokra, amelyek a Fed következő lépéseit befolyásolhatják. Európában ezzel szemben visszafogottabb hangulat jellemző: az alacsonyabb növekedési kilátások és a geopolitikai kockázatok miatt a piacok inkább szelektíven emelkednek, miközben több szektor technikailag korrekciós fázisban van. A régiós piacok – így a magyar tőzsde is – erősebben reagálnak a nemzetközi hangulat változásaira, ezért rövid távon a BUX és a blue chipek mozgása is inkább követő jellegű, mintsem önálló trendformáló.

OTP Bank

Az OTP árfolyama középtávon továbbra is emelkedő trendben mozog, rövid távon azonban a túlvett állapothoz közeli technikai képet mutat. Az elmúlt napokban kialakult oldalazás arra utal, hogy a piac egyelőre kivár, és új impulzust keres. Kulcsfontosságú támaszszint fölött maradva az emelkedő trend technikailag nem sérült, ugyanakkor az ellenállási zónában megnőtt az eladói aktivitás. Az elkövetkező két hétben oldalazás vagy enyhe korrekció a korábbi emelkedés után elképzelhető, mert a kitörés az 50 napos átlagforgalom alatt van. Az RSI és a MACD túlvettséget mutat, ettől függetlenül a fundamentális árazottság még mindig bőven biztosít lehetőséget a felárazódásra, azonban az elkövetkező két hétben korrekcióra lehet – és kell is – számítani.