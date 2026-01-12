Deviza
Bekövetkezett a legrosszabb: Kijevben megfagynak, tömegeknél nincs fűtés, a lakosság az utcákon tüntet – Zelenszkij kiborult az oroszokra

Továbbra is válságos Kijev energiaellátása az orosz csapások után. A vízszolgáltatást ugyan sikerült helyreállítani, de az ukrán fővárosban még mindig több mint ezer épület maradt fűtés nélkül. Kijevben tartós, mínusz 16 fokos hideg és áramkimaradások súlyosbítják a lakosság helyzetét.
VG
2026.01.12, 07:11
Frissítve: 2026.01.12, 09:05

Kijev energiahelyzete továbbra is rendkívül feszült az elmúlt napok orosz támadásai után. Bár a vízellátást a főváros valamennyi kerületében sikerült helyreállítani, még mindig több mint ezer épület van fűtés nélkül, miközben a tartós hideg tovább súlyosbítja a helyzetet. Egyes térségekben mínusz 16 fokos hőmérsékletet is mértek. A városvezetés és a kormány szerint az ellátás stabilizálása csak fokozatosan lehetséges, legkorábban január 15. körül várható érdemi javulás – számolt be a KISZó.

Kijev dróncsapások
Kijevben megfagynak, tömegeknél nincs fűtés, a lakosság az utcákon tüntet / Fotó: Hans Lucas via AFP

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a közműszolgáltatók és energetikai szakemberek folyamatos, éjjel-nappali munkával jelentősen csökkentették a kiesések mértékét. Míg korábban mintegy hatezer társasház maradt távfűtés nélkül, jelenleg több mint ezer épületben nincs fűtés. A vízellátásban több kerületben voltak fennakadások, de Klicsko tájékoztatása szerint már mindenhol újra működik a szolgáltatás.

Az áramellátás több városrészben már több mint 40 órán át szünetelt, ami miatt lakók utcai forgalomlassítással próbálták felhívni a figyelmet a helyzet súlyosságára.

A legnagyobb gond az, hogy mind a távfűtés, mind a vízszolgáltatás működése az elektromos hálózattól függ. Kijev energiaellátása továbbra is rendkívül nehéz, és az időjárás-előrejelzések sem ígérnek enyhülést.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz támadások nem katonai célokat követnek, hanem a lakosság megfélemlítését szolgálják, mivel az energia-infrastruktúrát és lakóépületeket veszik célba. 

Tájékoztatása szerint az elmúlt egy hétben Oroszország közel 1100 csapásmérő drónt, több mint 890 irányított légibombát és több mint 50 rakétát indított Ukrajna ellen, köztük Oresnyik típusú fegyvereket is.

Julija Szviridenko miniszterelnök közölte, hogy Kijevben jelenleg tervezett és rendkívüli áramlekapcsolási ütemtervek vannak érvényben, és a helyreállításhoz időre van szükség. Szavai szerint a fővárosban a javulás irányadó időpontja január 15. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban Oroszország a háború egyik legnagyobb támadását hajtotta végre Kijev energia-infrastruktúrája ellen, ballisztikus fegyvereket is bevetve, ami a hideg időjárással együtt jelentősen nehezíti a helyreállítást.

Szviridenko szerint országos szinten egy hét alatt közel 700 ezer fogyasztónál sikerült visszaállítani az áramszolgáltatást, ugyanakkor Kijevben és más régiókban még mindig ezrek vannak áram és fűtés nélkül.

A Kijev elleni orosz támadás egy nagykövetséget is elért – jobban sürgetik a békét, mint valaha

Újabb diplomáciai létesítmény vált a kijevi harcok közvetett áldozatává a csütörtök éjszakai támadások során. Katar hivatalos közlése szerint az épület megrongálódott az Oresnyik-támadásban, de személyi sérülés nem történt. Katar nagykövetsége kapcsán Doha a nemzetközi jog betartására hívta fel a figyelmet.

