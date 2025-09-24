Aranyban a bizalom – újra a befektetők fókuszában a nemesfém

Az arany örök fényben – történelemtől a kisbefektetőkig

Eddig hozzávetőleg 210 ezer tonna aranyat bányásztak ki, és ennek jelentős része ma is forgalomban van / Fotó: TSViPhoto / Shutterstock

A kultúra aranya

Kevés fém játszott akkora szerepet az emberiség történetében, mint az arany. Az ókori Egyiptom fáraóinak sírkamrái, a középkor királyi koronái és az 1912-es stockholmi olimpia valódi aranyérmei mind azt üzenik: az arany nem csupán egy anyag, hanem egy szimbólum. A gazdagság, a hatalom és a tartós érték jelképe évezredek óta.

Mennyi arany van a Földön?

Becslések szerint a Föld kérgében összesen mintegy 50–55 ezer tonna még kitermelhető arany található. Az emberiség története során eddig hozzávetőleg 210 ezer tonnát bányásztak ki, ennek jelentős része ma is forgalomban van – ékszerek, befektetési rudak, érmék, valamint a jegybankok páncéltermeiben, a stratégiai tartalékként szigorúan őrzött 400 unciás (12,4 kilogrammos) rudak formájában. Azonban a könnyen hozzáférhető, felszíni lelőhelyek már nagyrészt kimerültek, így a mai bányászat egyre mélyebbre nyúl, sokszor kilométerekkel a földfelszín alatt zajlik a munka. A kitermelés így költségesebb és környezetileg is terhelőbb, ami tovább növeli az arany értékét.

Lehet-e mesterséges aranyat előállítani?

Az arany kémiai úton nem szintetizálható, de a modern atomfizika elméletben lehetőséget ad a mesterséges előállítására. A közelmúltban a Marathon Fusion nevű startup jelentette be, hogy fúziós reaktorban keletkező neutronok segítségével a higany bizonyos izotópjait arannyá tudná alakítani. A számításaik szerint egy gigawattos teljesítményű reaktor akár évi 5000 kilogramm aranyat is képes lenne „termelni”. A koncepció ugyanakkor jelenleg inkább tudományos érdekesség, mint gyakorlati valóság. A fúziós energiaipar még csak kísérleti fázisban van, ipari méretű erőművek nem működnek. Emellett a mesterséges arany előállítása hatalmas energiaigényű és rendkívül költséges folyamat, így gazdaságilag egyelőre nem versenyképes a hagyományos bányászattal. Ennek ellenére a felvetés arra utal, hogy a jövőben az arany értéke nemcsak a természetes készletek szűkösségétől, hanem akár a technológiai fejlődés lehetőségeitől is függhet.