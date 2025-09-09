Deviza
Befektetés: egy hónap, 250 milliárd dolláros hozam – nem véletlenül dől a lé ide

Méretugrással és bődületes hozamokkal búcsúztatták a nyarat az amerikai tőzsdén kereskedett alapok. A tengerentúli ETF-piac átlépte a 12 ezermilliárd dolláros szintet, augusztusban 250 milliárd dollárt hozott a konyhára az ilyen típusú befektetés.
K. T.
2025.09.09., 14:17
Fotó: Shutterstock

Megugrott az amerikai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona a nyár végén, a költséghatékonysága és magas fokú diverzifikálhatósága miatt világszerte nagy népszerűségnek örvendő befektetés ezzel újabb szintet lépett.

ETF, tőzsdén kereskedett alapok, befektetés
A rengeteg friss befektetés mellett a hozamok is elszálltak az amerikai ETF-piacon / Fotó: Shutterstock

A tengerentúli ETF-ek összvagyona 3,1 százalékkal 12,25 ezermilliárd dollárra hízott augusztusban a FactSet adatszolgáltató legfrissebb piaci statisztikája szerint.

Óriási hozamok, bőséges beáramlás az amerikai ETF-eknél

A 370 milliárd dolláros gyarapodáshoz nagyobbrészt a piaci hozamok kellettek, melyek több mint 250 milliárd dollárral értékelték fel az ETF-vagyont. A befektetők is kitettek magukért, közel 118 milliárd dollár megtakarítást helyeztek el ilyen eszközökben.

A tőkebeáramlás mértéke kissé – 1,5 százalékkal – meghaladta a júliusban beérkező volument. 

  • A friss megtakarítások fele, 57,7 milliárd dollár a részvény-ETF-ekbe érkezett, 
  • a kötvény-ETF-ek iránti kereslet csaknem duplájára, 48,3 milliárd dollárra nőtt. 
  • Az egyéb ETF-ek értékesítése 11,8 milliárd dollárra emelkedett.

A vállalati szektorok közül a kommunikációs, a technológiai és a közműcégek regisztrálták a legnagyobb tőkebeáramlást, míg az energia-, az alapvető fogyasztási cikkek és az egészségügyi szektorból kifelé áramlott a tőke, ami vegyes befektetői hangulatról tanúskodik.

Fókuszban a technológiai befektetések

A technológiai és ezen belül is a mesterséges intelligencia továbbra is felkapott befektetési trendnek számít, a FactSet csak az utóbbi alkategóriában 37 tengerentúli ETF-et tart nyilván. Ezekbe az elmúlt két hónapban már közel 2,5 milliárd dollárnyi friss befektetés érkezett. Augusztusban három új robotikai és MI-fókuszú ETF-fel bővült a kínálat, melyek legnagyobb kitettsége három felkapott, illetve ígéretes amerikai tech részvény, a CoreWeave, az Nvidia és a Palantir.

Az ETF-vagyon mellett nőtt a piaci kínálat is, a hónap folyamán 74 új ETF-et hoztak létre a befektetési szolgáltatók. Az új termékek többsége, 47 alap a részvénykitettséget adó eszközökből került ki, míg a kötvény-ETF-ek palettája 22 új termékkel bővült.

 

Az újonnan induló ETF-ek négyötöde aktívan kezelt alap volt.

Az év eleje óta már 666 új tőzsdén kereskedett alap indult el az Egyesült Államokban. A tengerentúli ETF-szektorba 783 milliárd dollárnyi befektetés érkezett augusztus végéig, ilyen trendek mellett az idei értékesítési volumen meghaladhatja a tavalyi, 1,1 ezermilliárd dolláros szintet.

 

