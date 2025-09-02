Egy befektetési sztorit is újratöltött az Otthon Start – megindult az építőipari kispapír

Múlt szerdán még nem volt olyan Épduferr-ajánlat, amit ne vett volna meg a piac. Csütörtökön 25 forint közelében már többségbe kerültek az eladók, majd pénteken látványosan megtorpant a rali . Hétfőn az Otthon Start program rajtjára sem reagált azonnal a részvény, folytatódott a profitrealizálás. Ám kedden újra magára talált a kispapír, 20 forint alatt megjelentek a vásárlók. Már délelőtt 40 milliós forgalommal 7 százalékot pattant a kurzus. Újratöltve a befektetési sztorit.
Elképesztő meneten van túl a dunaújvárosi térség építőipari cége. Három hónapja négy forinton forgott az Épduferr, a múlt hét közepén már 25 forinton jegyezték, pedig a nyár közepén is csak hat forinton cincogott a kurzus. Vagyis ezen a kispapíron négy hét alatt négyszerezni lehetett a befektetést.
Ilyen felértékelődésnek az éves jelentés alapján fundamentális háttere nem lehet a dunaújvárosi építőipari cég esetében. Bár benne volt a pakliban, hogy a meredek emelkedés után hasonlóan drámai kiárazódás következik, ám úgy tűnik, hogy
rövid erőgyűjtést követően ismét feltámadt a piac.
A fórumozó kisbefektetők a frissített tulajdoni hányadokra hívják fel a figyelmet, mondván, növekedett a közkézhányad.
És arról sem szabad elfeledkezni, hogy az Otthon Start program hétfői rajtja, mely az első napon a Duna House részvényét dobta meg, lendületet adhat a BÉT építőipari szektorának.
Korábban több magyarázat is született az árfolyam felívelésére. Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, s megindult az Épduferr is. De még a Duna House-részvényt is felkapták. A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában.
Ám a szeptemberi spekulációkat már az Otthon Start programmal kapcsolatos várakozások uralják. Annál is inkább, mert már a rajt előtti hónapban felizzott a lakóingatlanok piaca. Augusztusban ellentétes mozgás volt az ingatlanok és a hitelek piacán. Amíg a vásárlásokat előrehozták, addig a hitelfelvételekkel kivártak.
Mindkét trend mögött az Otthon Start program állhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.