Egy befektetési sztorit is újratöltött az Otthon Start – megindult az építőipari kispapír

Múlt szerdán még nem volt olyan Épduferr-ajánlat, amit ne vett volna meg a piac. Csütörtökön 25 forint közelében már többségbe kerültek az eladók, majd pénteken látványosan megtorpant a rali . Hétfőn az Otthon Start program rajtjára sem reagált azonnal a részvény, folytatódott a profitrealizálás. Ám kedden újra magára talált a kispapír, 20 forint alatt megjelentek a vásárlók. Már délelőtt 40 milliós forgalommal 7 százalékot pattant a kurzus. Újratöltve a befektetési sztorit.

Befektetés: nem nyugszik az építőipari szektor a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Négyszerezés után újra felfelé indult a kurzus

Elképesztő meneten van túl a dunaújvárosi térség építőipari cége. Három hónapja négy forinton forgott az Épduferr, a múlt hét közepén már 25 forinton jegyezték, pedig a nyár közepén is csak hat forinton cincogott a kurzus. Vagyis ezen a kispapíron négy hét alatt négyszerezni lehetett a befektetést.

Ilyen felértékelődésnek az éves jelentés alapján fundamentális háttere nem lehet a dunaújvárosi építőipari cég esetében. Bár benne volt a pakliban, hogy a meredek emelkedés után hasonlóan drámai kiárazódás következik, ám úgy tűnik, hogy

rövid erőgyűjtést követően ismét feltámadt a piac.

A fórumozó kisbefektetők a frissített tulajdoni hányadokra hívják fel a figyelmet, mondván, növekedett a közkézhányad.

És arról sem szabad elfeledkezni, hogy az Otthon Start program hétfői rajtja, mely az első napon a Duna House részvényét dobta meg, lendületet adhat a BÉT építőipari szektorának.