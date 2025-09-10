BÉT: jól fut a Budapesti Értéktőzsde szekere – nagyobb a nyereség, mint a bevétel

Erős eredménnyel zárta a az idei első fél évet a pesti tőzsdét üzemeltető Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT), amely az árbevételét is meghaladó nyereséget ért el június végéig.

Erős fél évet zárt a pesti tőzsde üzemeltetője, a BÉT / Fotó: Vémi Zoltán

A börzeoperátor bevétele 2,208 milliárd forintra emelkedett a június végén zárult hat hónapban, és 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az EBITDA ennél is jelentősebb mértékben, 31 százalékkal ugrott meg, 879 millió forintra. Az üzemi eredmény (EBIT) eközben másfélszeresére, 741 millió forintra hízott.

Az adózott nyereség ugyan néhány százalékkal elmaradt a korábbitól, a 2,672 milliárd forintos tétel így is jelentős, különösen a megtermelt bevételhez képest.

A KELER teljesítménye is kellett a BÉT nagy profitjához

A forgalmat meghaladó profithoz nagyban hozzájárult a KELER központi elszámolóház teljesítménye is.

A részben a BÉT tulajdonában lévő társaság profitjából 2,025 milliárd forinttal részesült a tőzsdeüzemeltető.

A Budapesti Értéktőzsde

kereskedési bevételei 51 százalékkal 853 millió forintra nőttek,

a kibocsátói díjbevételek 3 százalékkal 659 millió forintra bővültek,

míg az adatértékesítési bevételek 8 százalékkal 668 millió forintra emelkedtek.

A BÉT ráfordításai 1,327 milliárd forintot tettek ki, amely 151 millió forinttal – 13 százalékkal – magasabb a megelőző év azonos időszakához képest. A pénzügyi műveletek eredménye 150 millió forintot volt, mivel a magasabb kamatbevételeket ellensúlyozta a nem realizált árfolyamveszteség.

Felpörgött a kereskedés a pesti tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde első féléves átlagos napi 19,3 milliárd forintos részvénypiaci forgalma meghaladta a tavaly egész éves 11,8 milliárd forintos átlagforgalmat. A 2024 első fél évét jellemző napi átlagos 10,83 milliárd forintnál közel 80 százalékkal magasabb az idei első féléves kereskedési volumen.

A BÉT 2025. június végével 155 kibocsátó vállalat értékpapírjait jegyzi. Az első fél évben egy új kibocsátó, a Glia Nova részvényeit vezették be az Xtend piacra, továbbá a Goodwill Pharma az Xtend piacról átlépett a szabályozott piac Standard kategóriájába. A szabályozott piac hitelpapír-szekciójában 534 milliárd forint értékben növekedett a vállalati kötvények és további 44 milliárd forint értékben a jelzáloglevelek állománya.