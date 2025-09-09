Jól indult a nap a tőzsdén, egyedül a Richter ragadt be a rajtnál

Zöldben indult a kereskedés a BÉT-en egy gyenge hétfői nap után, a BUX index 0,25 százalékkal, 103 235 pontig erősödött a nyitás követő percekben. A blue chipek többsége erősödni tudott a gongszó után.
Az OTP 0,2 százalékkal, 30 000 forintig, a Mol 0,56 százalékkal, 2896 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,32 százalékkal, 1888 forintig emelkedett a nyitást követően, az előző nap egyedüli zöld blue chipje, a Richter viszont korrigált, 0,19 százalékkal, 10 360 forintig süllyedt a kurzus kilenc óra után pár perccel.
A nyugat-európai piacok is zöldben rajtoltak, a francia CAC 0,2, a brit FTSE pedig 0,1 százalékos nyerőben indult kedden, a német DAX viszont megcsúszott, 0,15 százalékos gödörben kapta el a rajtot. Az amerikai tőzsde határidős indexei visszafogott erősödést valószínűsítenek a magyar idő szerint fél négyes nyitást követően, mindhárom nagy mutató 0,2 százalékos zöldben kezdheti majd a napot a befektetői pozicionálás alapján.
A forint kisebb gyengüléssel reagált a KSH friss inflációs adatsorára , ami az elemzők várakozásához mérten nem okozott meglepetést. A hazai deviza az euró ellenében 393,3 környékén keresi az irányt, a dollárral szemben viszont 0,1 százalék alatti napi mínuszban jár kilenc óra környékén, 334,3-on adják a zöldhasú egységét.
