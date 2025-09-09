Jól indult a nap a tőzsdén, egyedül a Richter ragadt be a rajtnál

Zöldben indult a kereskedés a BÉT-en egy gyenge hétfői nap után, a BUX index 0,25 százalékkal, 103 235 pontig erősödött a nyitás követő percekben. A blue chipek többsége erősödni tudott a gongszó után.

Gyenge nap után javíthatnak kedden a BÉT nagyjai / Fotó: Vémi Zoltán

Gyenge nap után javíthatnak kedden a BÉT nagyjai

Az OTP 0,2 százalékkal, 30 000 forintig, a Mol 0,56 százalékkal, 2896 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,32 százalékkal, 1888 forintig emelkedett a nyitást követően, az előző nap egyedüli zöld blue chipje, a Richter viszont korrigált, 0,19 százalékkal, 10 360 forintig süllyedt a kurzus kilenc óra után pár perccel.