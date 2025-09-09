Deviza
EUR/HUF393.7 +0.12% USD/HUF334.56 +0.13% GBP/HUF454.34 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.6 +0.09% CZK/HUF16.19 +0.2%
BUX102,968.11 -0.01% MTELEKOM1,864 -0.97% MOL2,892 +0.41% OTP29,930 -0.03% RICHTER10,380 0% OPUS551 -1.45% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 +0.63% WABERERS5,200 +0.77% BUMIX9,386.16 +0.53% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,178.84 +0.1%
Jól indult a nap a tőzsdén, egyedül a Richter ragadt be a rajtnál

A hazai parkett nagyjainak többsége zöldben kezdte a keddi napot. A BÉT blue chipjei közül egyedül a Richter csúszott meg.
Mészáros Gergő
2025.09.09, 09:05
Frissítve: 2025.09.09, 10:09

Zöldben indult a kereskedés a BÉT-en egy gyenge hétfői nap után, a BUX index 0,25 százalékkal, 103 235 pontig erősödött a nyitás követő percekben. A blue chipek többsége erősödni tudott a gongszó után.

Gyenge nap után javíthatnak kedden a BÉT nagyjai / Fotó: Vémi Zoltán

Gyenge nap után javíthatnak kedden a BÉT nagyjai

Az OTP 0,2 százalékkal, 30 000 forintig, a Mol 0,56 százalékkal, 2896 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,32 százalékkal, 1888 forintig emelkedett a nyitást követően, az előző nap egyedüli zöld blue chipje, a Richter viszont korrigált, 0,19 százalékkal, 10 360 forintig süllyedt a kurzus kilenc óra után pár perccel.

A nyugat-európai piacok is zöldben rajtoltak, a francia CAC 0,2, a brit FTSE pedig 0,1 százalékos nyerőben indult kedden, a német DAX viszont megcsúszott, 0,15 százalékos gödörben kapta el a rajtot. Az amerikai tőzsde határidős indexei visszafogott erősödést valószínűsítenek a magyar idő szerint fél négyes nyitást követően, mindhárom nagy mutató 0,2 százalékos zöldben kezdheti majd a napot a befektetői pozicionálás alapján.

A forint kisebb gyengüléssel reagált a KSH friss inflációs adatsorára , ami az elemzők várakozásához mérten nem okozott meglepetést. A hazai deviza az euró ellenében 393,3 környékén keresi az irányt, a dollárral szemben viszont 0,1 százalék alatti napi mínuszban jár kilenc óra környékén, 334,3-on adják a zöldhasú egységét.

