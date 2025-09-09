Deviza
Itt a friss inflációs adat, nyomban reagál a forint

A hazai deviza visszafogottan reagált a friss, meglepetéseket nem hordozó inflációs adatra. A forint kisebb napi mínuszba csúszott mindkét fontos fronton.
Mészáros Gergő
2025.09.09, 08:38
Frissítve: 2025.09.09, 09:26

Hónapok óta most először nem okozott kellemetlen meglepetést az infláció, a KSH kedd reggel közölt adatai szerint augusztusban a fogyasztói árak éves alapon 4,3, százalékkal emelkedtek, míg az előző hónaphoz viszonyítva stagnáltak. A friss számok megfelelnek a Világgazdaság előzetesen készített elemzői konszenzusának is, a számok így az elemzők számára nem okoztak meglepetést. A forint azonnal reagált a hírekre.

forint, bankjegy, euro, euró ukrajnai béketárgyalás
Nyomban reagált a forint az inflációs adatokra / Fotó: Méhes Dániel / Shutterstock

Nyomban reagál a forint az inflációs adatokra

A friss adat a forint számára azt jelzi, az inflációs nyomás a várakozásoknak megfelelően alakul hazánkban, a negatív meglepetés hiányából pedig arra lehet következtetni, a jegybanknak belátható időn belül lehetősége lehet már a kamatok csökkentésére. Az MNB-től gyors kamatvágási sorozatot ugyan nem sokan várnak, de egy újabb negatív meglepetés kategorikusan tovább odázta volna a monetáris enyhítés megindulását, ami szilárd támaszt jelentett volna a forint számára a továbbiakban is. A friss adat ezt a várakozást teszi kevésbé valószínűvé, ez a szentiment pedig a forint árfolyamán is nyomban lecsapódott. 

  • A forint az euróval szemben kisebb, 0,1 százalék alatti napi mínuszba került, 393,6 környékén adják a keresztet,
EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
393.7008 +0.12%
  • a dollár ellenében pedig 0,1 százalékos napi értékvesztést látni, 334,4 környékén adják a zöldhasú egységét.
USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
334.5601 +0.13%
A forint kedd reggeli mozgását nemzetközi oldalról a dollár kisebb gyengülése kíséri, a DXY dollárindex 0,1 százalékos napi mínuszban jár, az euró-dollár pedig minimális napi mínuszt mutat. Ennek a környezetnek erősítenie kellene a forintot, az árfolyamok azonban mindkét fontos fronton ennek ellenkezőjéről számolnak be, így az értékvesztés jó eséllyel az inflációs adatnak tudható be.

Ennek is örülni kell: stagnál az infláció Magyarországon
Az elemzői várakozásoknak megfelelően augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz viszonyítva pedig stagnáltak. Mivel még mindig a jegybank toleranciasávja fölött van a drágulás üteme, szinte biztos, hogy továbbra is kitart a Magyar Nemzeti Bank a szigorú hangvétel mellett.

