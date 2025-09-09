Itt a friss inflációs adat, nyomban reagál a forint

Hónapok óta most először nem okozott kellemetlen meglepetést az infláció, a KSH kedd reggel közölt adatai szerint augusztusban a fogyasztói árak éves alapon 4,3, százalékkal emelkedtek, míg az előző hónaphoz viszonyítva stagnáltak. A friss számok megfelelnek a Világgazdaság előzetesen készített elemzői konszenzusának is, a számok így az elemzők számára nem okoztak meglepetést. A forint azonnal reagált a hírekre.

Nyomban reagált a forint az inflációs adatokra / Fotó: Méhes Dániel / Shutterstock

Nyomban reagál a forint az inflációs adatokra

A friss adat a forint számára azt jelzi, az inflációs nyomás a várakozásoknak megfelelően alakul hazánkban, a negatív meglepetés hiányából pedig arra lehet következtetni, a jegybanknak belátható időn belül lehetősége lehet már a kamatok csökkentésére. Az MNB-től gyors kamatvágási sorozatot ugyan nem sokan várnak, de egy újabb negatív meglepetés kategorikusan tovább odázta volna a monetáris enyhítés megindulását, ami szilárd támaszt jelentett volna a forint számára a továbbiakban is. A friss adat ezt a várakozást teszi kevésbé valószínűvé, ez a szentiment pedig a forint árfolyamán is nyomban lecsapódott.