Itt a friss inflációs adat, nyomban reagál a forint

Hónapok óta most először nem okozott kellemetlen meglepetést az infláció, a KSH kedd reggel közölt adatai szerint augusztusban a fogyasztói árak éves alapon 4,3, százalékkal emelkedtek, míg az előző hónaphoz viszonyítva stagnáltak. A friss számok megfelelnek a Világgazdaság előzetesen készített elemzői konszenzusának is, a számok így az elemzők számára nem okoztak meglepetést. A forint azonnal reagált a hírekre.
A friss adat a forint számára azt jelzi, az inflációs nyomás a várakozásoknak megfelelően alakul hazánkban, a negatív meglepetés hiányából pedig arra lehet következtetni, a jegybanknak belátható időn belül lehetősége lehet már a kamatok csökkentésére. Az MNB-től gyors kamatvágási sorozatot ugyan nem sokan várnak, de egy újabb negatív meglepetés kategorikusan tovább odázta volna a monetáris enyhítés megindulását, ami szilárd támaszt jelentett volna a forint számára a továbbiakban is. A friss adat ezt a várakozást teszi kevésbé valószínűvé, ez a szentiment pedig a forint árfolyamán is nyomban lecsapódott.
A forint kedd reggeli mozgását nemzetközi oldalról a dollár kisebb gyengülése kíséri, a DXY dollárindex 0,1 százalékos napi mínuszban jár, az euró-dollár pedig minimális napi mínuszt mutat. Ennek a környezetnek erősítenie kellene a forintot, az árfolyamok azonban mindkét fontos fronton ennek ellenkezőjéről számolnak be, így az értékvesztés jó eséllyel az inflációs adatnak tudható be.
Ennek is örülni kell: stagnál az infláció Magyarországon
Az elemzői várakozásoknak megfelelően augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz viszonyítva pedig stagnáltak. Mivel még mindig a jegybank toleranciasávja fölött van a drágulás üteme, szinte biztos, hogy továbbra is kitart a Magyar Nemzeti Bank a szigorú hangvétel mellett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.