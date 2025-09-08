Deviza
EUR/HUF392.77 0% USD/HUF335.12 -0.07% GBP/HUF452.69 +0.05% CHF/HUF420.7 +0.25% PLN/HUF92.5 +0.17% RON/HUF77.47 +0.07% CZK/HUF16.12 +0.06% EUR/HUF392.77 0% USD/HUF335.12 -0.07% GBP/HUF452.69 +0.05% CHF/HUF420.7 +0.25% PLN/HUF92.5 +0.17% RON/HUF77.47 +0.07% CZK/HUF16.12 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technikai elemzés
OTP
BUX

BUX: még magasabbra viheti az OTP

A vezető részvények közül az OTP fontos szint fölé emelkedett. A bankpapírban elképzelhető hamarosan egy újabb emelkedő hullám indulása, ha ez megtörténik, a BUX is új erőre kaphat.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2025.09.08, 06:57

Az elmúlt hetek negatív korrekcióját követően felfelé próbál kapaszkodni a hazai részvényindex, de még nem dőlt el, hogy a BUX tartósan meg tud-e maradni a 104 ezer pontos szint felett. 

_VEZ4373 bux
Újabb emelkedés előtt a BUX? / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető részvények közül az OTP fontos szint fölé emelkedett, itt elképzelhető hamarosan egy emelkedő hullám indulása, s ha ez megtörténik, a BUX is tovább emelkedhet, és akár a korábbi történelmi maximumot is megcélozhatja. A Mol árfolyama a 200 napos mozgóátlag közelében, a Richter három mozgóátlag közé van beszorulva, míg a Magyar Telekom meghatározó támaszhoz ért.

Hátára veheti a BUX-ot az OTP 

Az OTP árfolyama visszakapaszkodott a 30 191 forintos támasz, illetve az emelkedő trendvonal fölé, így ismét enyhén pozitívvá vált a technikai kép. A Bollinger-szalagok beszűkültek, hamarosan nagyobb elmozdulás indulhat, a következő napokban érdemes figyelni. A következő ellenállás a 31 000–31 100 forintos tartományban húzódik, melyet erősít a felső Bollinger-szalag is. Ennek szignifikáns áttörése nyitna utat a további emelkedés előtt.

 

Richter 

A Richter változatlanul az 50 és a 30 napos mozgóátlagok közé van beszorulva, az előbbi 10 339 forintnál támaszt, az utóbbi 10 466 forintnál ellenállást jelent, az utóbbit erősíti a 200 napos mozgóátlag is 10 476 forintnál. Ha az ellenállásokat sikerülne szignifikánsan áttörni, a következő fontos akadály 10 700 forintnál adódna, ugyanakkor az indikátorok egyelőre nem erősítik az emelkedés lehetőségét.

 

Mol 

Izgalmas szinten mozog a Mol árfolyama, a 200 napos mozgóátlag 2912 forintnál húzódik, az elmúlt napokban ez alatt járt, de vissza tudott kapaszkodni fölé. Egyelőre nem dőlt el, hogy tartósan felette tud-e maradni a jegyzés, amennyiben igen, 2966 forintnál adódhat a következő fontosabb ellenállás. Letörése esetén viszont 2841 forintnál lenne újabb támasz.

 

Magyar Telekom 

Folyamatos negatív korrekciót követően megpihent a Magyar Telekom árfolyama, jelenleg az 1910 forintos támaszon tartózkodik. Ennek szignifikáns letörése esetén a 30 napos mozgóátlag és a 114,6 százalékos Fibo-szint lenne a következő támasz 1867 forint közelében, míg ellenállás változatlanul 1979 forintnál látható a grafikonon.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu