BUX: még magasabbra viheti az OTP

Az elmúlt hetek negatív korrekcióját követően felfelé próbál kapaszkodni a hazai részvényindex, de még nem dőlt el, hogy a BUX tartósan meg tud-e maradni a 104 ezer pontos szint felett.

Újabb emelkedés előtt a BUX? / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető részvények közül az OTP fontos szint fölé emelkedett, itt elképzelhető hamarosan egy emelkedő hullám indulása, s ha ez megtörténik, a BUX is tovább emelkedhet, és akár a korábbi történelmi maximumot is megcélozhatja. A Mol árfolyama a 200 napos mozgóátlag közelében, a Richter három mozgóátlag közé van beszorulva, míg a Magyar Telekom meghatározó támaszhoz ért.

Hátára veheti a BUX-ot az OTP

Az OTP árfolyama visszakapaszkodott a 30 191 forintos támasz, illetve az emelkedő trendvonal fölé, így ismét enyhén pozitívvá vált a technikai kép. A Bollinger-szalagok beszűkültek, hamarosan nagyobb elmozdulás indulhat, a következő napokban érdemes figyelni. A következő ellenállás a 31 000–31 100 forintos tartományban húzódik, melyet erősít a felső Bollinger-szalag is. Ennek szignifikáns áttörése nyitna utat a további emelkedés előtt.

Richter

A Richter változatlanul az 50 és a 30 napos mozgóátlagok közé van beszorulva, az előbbi 10 339 forintnál támaszt, az utóbbi 10 466 forintnál ellenállást jelent, az utóbbit erősíti a 200 napos mozgóátlag is 10 476 forintnál. Ha az ellenállásokat sikerülne szignifikánsan áttörni, a következő fontos akadály 10 700 forintnál adódna, ugyanakkor az indikátorok egyelőre nem erősítik az emelkedés lehetőségét.

Mol

Izgalmas szinten mozog a Mol árfolyama, a 200 napos mozgóátlag 2912 forintnál húzódik, az elmúlt napokban ez alatt járt, de vissza tudott kapaszkodni fölé. Egyelőre nem dőlt el, hogy tartósan felette tud-e maradni a jegyzés, amennyiben igen, 2966 forintnál adódhat a következő fontosabb ellenállás. Letörése esetén viszont 2841 forintnál lenne újabb támasz.

Magyar Telekom

Folyamatos negatív korrekciót követően megpihent a Magyar Telekom árfolyama, jelenleg az 1910 forintos támaszon tartózkodik. Ennek szignifikáns letörése esetén a 30 napos mozgóátlag és a 114,6 százalékos Fibo-szint lenne a következő támasz 1867 forint közelében, míg ellenállás változatlanul 1979 forintnál látható a grafikonon.