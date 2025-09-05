Éves csúcsa felé robog a forint, bombaerős a devizánk

Minden jel szerint erősen hajrázik majd a forint a héten, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton kifejezetten erős szinteket nyaldos a péntek délelőtti kereskedésben. Az euróval szemben 0,1 százalékos napi pluszban, 392,7-en adják a keresztet, kevesebb mint egy egységre az éves csúcsot jelentő 392,088-as vonaltól, a dollár ellenében pedig 0,3 százalékos a napi nyerő, 336,4 környékén adják a zöldhasú egységét a nemzetközi devizapiacon.

Lendületben a forint, nem találják az irányt a BÉT blue chipjei

A forint lendületét, az elmúlt hetekhez hasonlóan, a dollár gyengélkedése adja, a DXY dollárindex 0,2 százalékos napi mínuszban jár, 98,05 környékén jár a kereszt, az euró-dollár pedig 0,19 százalékos napi vesztőt jelez az amerikai deviza kárára. A dollár értékvesztésének egyik legfőbb oka, hogy egyre csak közelebb kerül a Fed szeptember 17-i kamatdöntése, melytől a befektetők túlnyomó többsége, 99,4 százaléka egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít a Fed döntéshozóitól.

A napon belüli dollárgyengélkedés oka ugyanakkor abban is keresendő lehet, hogy a délután folyamán teszik majd közzé a friss amerikai munkaerőpiaci adatokat, köztük a munkanélküliségi rátát is, melynek alakulása nagyot nyom a lattba a Fed kamatpályájának alakításával kapcsolatban. Ha az amerikai gazdaság egyik pillére, a munkaerőpiac további aggasztó jeleket ad a döntéshozók számára, az bebetonozhatja nemcsak a szeptemberi kamatvágással kapcsolatos várakozásokat, de akár arra is utalhat, hogy a jegybanknak akár következő, októberi ülésén ismét hozzá kell majd nyúlnia a kamatokhoz, ami tovább vágná a fát a dollár alatt.

A BÉT nagyjai gyengén kezdték a napot, az OTP 0,16 százalékkal 30 580 forintig, a Richter 0,21 százalékkal 2918 forintig, a Richter 0,58 százalékkal 10 370 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,42 százalékkal 1902 forintig süllyedtek késő délelőttre. A BUX index 0,2 százalékos mínuszban jár, 104 258 pontig gyengült 11 óra környékére.