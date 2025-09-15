Gyengélkedik a BÉT, de az egyik blue chip most lett igazán érdekes

Az elmúlt két hétben a magyar tőzsde, a BUX index, jellemzően gyengélkedett, és követte az európai és globális piaci hangulat romlását. A kivételt ez alól a Richter részvényeinek mozgása jelentette – legalábbis egyes napokon –, a gyógyszerpapír inkább tartotta magát, mintsem követte volna a többi részvény esését.
A nemzetközi környezet is kedvezőtlen irányba mozgott. Az Egyesült Államokban nőttek a munkanélkülisegély-kérelmek és az inflációs mutatók, ami gyengítheti a gazdasági kilábalást, és nyomást gyakorolhat a Fed jövőbeli monetáris politikájára. Európában az EKB tartózkodó állásponton maradt, noha enyhe inflációs és növekedési várakozásait közölte. Ezek a fejlemények globális szinten kevés impulzust adtak a részvénypiacoknak, sőt, sok helyütt növekvő kockázatkerülés alakult ki.
A hazai piacon várhatóan továbbra is ingadozó lesz a hangulat. Ha a nemzetközi piacok feszültsége fennmarad – különösen az Egyesült Államok inflációs és munkanélküliségi adatainak fényében –, a BUX is nyomás alá kerülhet. Ha azonban kedvező hírek érkeznek (pozitív vállalati jelentések vagy monetáris lazítás jelei), rövid távon akár technikai korrekció is bekövetkezhet, ami azokra a papírokra összpontosulhat, amelyek eddig jobban tartották magukat (pl. Richter).
A nemzetközi piaci hangulat, az infláció és a még mindig visszafogott gazdasági aktivitás tükrében a Fed valószínűleg csak fokozatos kamatcsökkentésre készül. Ez a likviditást fenntartja, de a nagyobb bullish fordulatot egyelőre nem látni. Globális kockázat a geopolitikai helyzet vagy a kereskedelmi feszültségek eszkalálódása, ebben az esetben nőhet a kockázatkerülés, ami lefelé húzhatja a feltörekvő piacokat, így Magyarországot is. Ugyanakkor, ha ezek a kockázatok enyhülnek (például a pozitív kereskedelmi hírek okán, vagy a Fed lazításának hírére), enyhe élénkülésre is számítani lehet.
Az OTP árfolyama jelenleg a 29 100 forintos szinten mozog, ami azt jelenti, hogy ráült az 50 napos mozgóátlagra. Technikai értelemben gyengülő rövid, de trendben mozgó középtávú kilátásokat jelez. Az RSI értéke sem túladottságot, sem túlvettséget nem mutat, míg a MACD a lefelé mutató momentumot erősíti. A forgalom az 50 napos átlag mentén vagy kicsit alatta marad, ami arra utal, hogy az esés egyelőre visszafogott piaci részvétellel zajlik. Rövid távon a 29 ezer forintos szint kulcstámaszként funkcionál, melynek elesése esetén gyorsan 28 500 forint környékére csúszhat az ár, míg felfelé a 29 700 (MA 50) és a 30 200 (MA 200) forint jelenti a meghatározó ellenállásokat. A következő két hétben alapforgatókönyvként egy 28 800–29 800 forint közötti sávkereskedés valószínűsíthető, míg a tartós trendfordulóhoz erőteljesebb forgalommal párosuló kitörésre lenne szükség a 30 200-as szint fölé.
Fundamentális oldalról az OTP továbbra is erős számokat mutat, hiszen
ami kiemelkedő nyereségességre utal a bankszektorban. Az elemzői konszenzus egyértelműen „Buy” ajánlás, az átlagos 12 havi célár 30 ezer forint felett van. Ez azt mutatja, hogy bár rövid távon technikai gyengeségek határozzák meg a képet – ami nem a részvénynek, hanem inkább a piaci hangulatnak köszönhető, és a forint erősödése is hat –, de a piaci várakozások inkább stabilitást sugallnak. Így a jelenlegi mozgás inkább átmeneti korrekciónak tűnik, amelyből egy kedvezőbb piaci hangulat esetén az OTP árfolyama ismét a 30–31 ezer forintos tartományt célozhatja meg.
A Richter-részvények technikai képe jelenleg széles csatornában, de eső trendben mozog. A MACD is negatív tartományban van, és nincs jele egyelőre fordulatnak, az RSI-mutató semleges. Az 50 és 200 napos mozgóátlag alá esett az árfolyam az elmúlt héten, amit a forinterősödés keretez. Összességében a technikai kép nem túl szép, a jelenlegi momentum gyengének tűnik, ha nem tud feljebb megkapaszkodni az árfolyam.
Fundamentálisan a Richter továbbra is változatlanul kedvező árazásban van: P/E-rátája hozzávetőleg a 8,4-es tartományban mozog, az éves osztalékhozam 4–5 százalék körül van, kifizetési arány mintegy 42 százalék, és a FCF-yield is magas, körülbelül 12 százalék. A következő két hétben a jelenlegi esést lehet, hogy további oldalazás vagy technikai visszarendeződés követi, amennyiben bővülő forgalom nem húzza lejjebb. Ha azonban jelentős fundamentális hír jön (például FDA-, EU-engedélyezés, katalizátorok), akár gyorsabb visszapattanás is elképzelhető, de jelenleg gyenge technikai kép övezi a gyógyszergyártó részvényeit.
A Mol technikai indikátorai jelenleg is inkább negatív hangulatot tükröznek. A RSI értéke nagyjából 37, tehát nem túl túladott és nem is semleges, inkább enyhén alacsony; az MACD negatív. Az 50, 100 és 200 napos mozgóátlag mind „Sell” jelzés alatt van, tehát a részvény lefelé tartó trendje technikai megerősítést kap. Egyetlen pozitívabb jelet, enyhe túladottságot a StochasticRSI mutathat, de ez önmagában nem elegendő a fordulathoz. Technikailag erőteljes lehúzó nyomás alatt áll a Mol, nincsenek érdemi rövid fordulós jelek.
A következő két hétben a technikai kép alapján további lefelé nyomás valószínű, különösen, ha a globális energiaárak vagy a helyi piaci hangulat romlik. Ugyanakkor, ha kedvező külső impulzus (például olajárcsökkenés, szabályozói enyhítés, geopolitikai feszültségek) érkezik, a magas osztalék és stabil cash flow révén a Mol lehet gyorsan felértékelődő. Jelen pillanatban a korrekció folytatódására van nagyobb esély, de diverzifikált portfólióban osztalékopcióként továbbra is vonzó lehet az olajrészvény.
A Magyar Telekom technikai indikátorai összességében inkább lefelé mutató korrekciós hangulatban vannak. Az RSI itt is gyenge, az MACD szintén lefelé mozog. Az árfolyam még az 50 napos átlaga felett van, ami akár támaszt is adhat, azonban ha áttöri az árfolyam az elkövetkező napokban, a 200 napos átlagig nagyobb tér nyílik meg lefelé.
Technikailag nincs jelenleg fordulós jel, inkább oldalazó vagy enyhe csökkenésnek van esélye. A volumen nem mutatott jelentős emelkedést, tehát hiányzik a momentum a fordulathoz. A következő két hétben várható egy enyhe lefelé tolódás, különösen, ha a technikai ellenállások (MA 50, MA 200) áttörnek. Ha azonban jön valamilyen pozitív katalizátor (például hálózatfejlesztési hír, szabályozói enyhítés), akkor lehet, hogy a jelenlegi szint akár támasznak is használható. Rövid távon oldalazás-enyhe hanyatlás valószínű, középtávon viszont a magasabb célár lehetőség szerint fókuszban maradhat.
