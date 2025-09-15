Gyengélkedik a BÉT, de az egyik blue chip most lett igazán érdekes

Az elmúlt két hétben a magyar tőzsde, a BUX index, jellemzően gyengélkedett, és követte az európai és globális piaci hangulat romlását. A kivételt ez alól a Richter részvényeinek mozgása jelentette – legalábbis egyes napokon –, a gyógyszerpapír inkább tartotta magát, mintsem követte volna a többi részvény esését.

A nemzetközi környezet is kedvezőtlen irányba mozgott. Az Egyesült Államokban nőttek a munkanélkülisegély-kérelmek és az inflációs mutatók, ami gyengítheti a gazdasági kilábalást, és nyomást gyakorolhat a Fed jövőbeli monetáris politikájára. Európában az EKB tartózkodó állásponton maradt, noha enyhe inflációs és növekedési várakozásait közölte. Ezek a fejlemények globális szinten kevés impulzust adtak a részvénypiacoknak, sőt, sok helyütt növekvő kockázatkerülés alakult ki.

A nemzetközi hangulattal összhangban a BUX is gyengélkedik / Fotó: Vémi Zoltán

A hazai piacon várhatóan továbbra is ingadozó lesz a hangulat. Ha a nemzetközi piacok feszültsége fennmarad – különösen az Egyesült Államok inflációs és munkanélküliségi adatainak fényében –, a BUX is nyomás alá kerülhet. Ha azonban kedvező hírek érkeznek (pozitív vállalati jelentések vagy monetáris lazítás jelei), rövid távon akár technikai korrekció is bekövetkezhet, ami azokra a papírokra összpontosulhat, amelyek eddig jobban tartották magukat (pl. Richter).

A nemzetközi piaci hangulat, az infláció és a még mindig visszafogott gazdasági aktivitás tükrében a Fed valószínűleg csak fokozatos kamatcsökkentésre készül. Ez a likviditást fenntartja, de a nagyobb bullish fordulatot egyelőre nem látni. Globális kockázat a geopolitikai helyzet vagy a kereskedelmi feszültségek eszkalálódása, ebben az esetben nőhet a kockázatkerülés, ami lefelé húzhatja a feltörekvő piacokat, így Magyarországot is. Ugyanakkor, ha ezek a kockázatok enyhülnek (például a pozitív kereskedelmi hírek okán, vagy a Fed lazításának hírére), enyhe élénkülésre is számítani lehet.

OTP

Az OTP árfolyama jelenleg a 29 100 forintos szinten mozog, ami azt jelenti, hogy ráült az 50 napos mozgóátlagra. Technikai értelemben gyengülő rövid, de trendben mozgó középtávú kilátásokat jelez. Az RSI értéke sem túladottságot, sem túlvettséget nem mutat, míg a MACD a lefelé mutató momentumot erősíti. A forgalom az 50 napos átlag mentén vagy kicsit alatta marad, ami arra utal, hogy az esés egyelőre visszafogott piaci részvétellel zajlik. Rövid távon a 29 ezer forintos szint kulcstámaszként funkcionál, melynek elesése esetén gyorsan 28 500 forint környékére csúszhat az ár, míg felfelé a 29 700 (MA 50) és a 30 200 (MA 200) forint jelenti a meghatározó ellenállásokat. A következő két hétben alapforgatókönyvként egy 28 800–29 800 forint közötti sávkereskedés valószínűsíthető, míg a tartós trendfordulóhoz erőteljesebb forgalommal párosuló kitörésre lenne szükség a 30 200-as szint fölé.