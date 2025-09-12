Mi a baj az OTP-vel? Az elemző pontosan megmondta, mikor jön a fordulat az árfolyamban

Megtorpant az OTP-részvények erősödése a Budapesti Értéktőzsdén, sőt az utóbbi időben újra 30 ezer forint alá csökkent az árfolyam. A Világgazdaság Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. OTP Bankot követő részvényelemzőjét kérdezte az okokról és az esetleges fordulat bekövetkezéséről.

Továbbra is pozitív képet mutat az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Megtorpant az OTP Bank részvényeinek emelkedése az elmúlt időszakban, pedig továbbra is vételre ajánlja az LSEG elemzői konszenzusa, és a 30 955 forintos medián célár is messze van még. Mi áll a háttérben?

Az árfolyam jelenlegi megtorpanása inkább tekinthető reakciónak a rövid távú regionális befektetési kockázatokra, mint fundamentális okokra azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki a háború lezárására való törekvést illetően, illetve a napokban történt lengyelországi dróntámadást követően.

Az orosz–ukrán konfliktus potenciális kiterjedése az Európai Unió területeire közvetlenül befolyásolhatná az OTP piaci tevékenységét, illetve növeli a befektetők által elvárt regionális hozamot.

A 30 955 forintos 12 havi előremutató célárat támogató tényezők között felsorolhatóak

az OTP jó minőségű hitelkihelyezései,

a bank költséghatékony működése iparági viszonylatban,

illetve az olcsó magán- és vállalati betétforrásokhoz való hozzáférése.

A nettó hitelállomány növekedése pedig – amit a bank menedzsmentje is kommunikált 2025-ös várakozásaiban – tovább erősíti a konszenzus piaci értékelését. A menedzsment talán egy kicsit konzervatív is, amikor a hitelállomány növekedését 9 százalékra várja, az éves bázison a második negyedév végére elért 7 százalékos bővülés fényében.

Milyen szerepe van ebben az újra kiéleződő háborús feszültségnek az orosz–ukrán fronton, miután korábban a Trump–Putyin-találkozó abba a reménybe ringatta a befektetőket, hogy békét köthetnek a felek?

Az OTP részvényárfolyama a háborús feszültségek intenzitásával egyenes arányban ingadozik. A korábbi pozitív fejlemények okot adtak a bizakodásra, hogy a régiós kockázati tényezők csökkenni fognak, és megélénkülhetnek a befektetések, illetve a vállalati hitelezés. Ez meglátszott az árfolyam gyors ütemű növekedésében, amely jelenleg lefelé korrigál egy lassabb ütemű növekedési pályára.