Mi a baj az OTP-vel? Az elemző pontosan megmondta, mikor jön a fordulat az árfolyamban

Megtorpant az OTP-részvények erősödése a Budapesti Értéktőzsdén, sőt az utóbbi időben újra 30 ezer forint alá csökkent az árfolyam. A Világgazdaság Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. OTP Bankot követő részvényelemzőjét kérdezte az okokról és az esetleges fordulat bekövetkezéséről.
Megtorpant az OTP Bank részvényeinek emelkedése az elmúlt időszakban, pedig továbbra is vételre ajánlja az LSEG elemzői konszenzusa, és a 30 955 forintos medián célár is messze van még. Mi áll a háttérben?
Az árfolyam jelenlegi megtorpanása inkább tekinthető reakciónak a rövid távú regionális befektetési kockázatokra, mint fundamentális okokra azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki a háború lezárására való törekvést illetően, illetve a napokban történt lengyelországi dróntámadást követően.
Az orosz–ukrán konfliktus potenciális kiterjedése az Európai Unió területeire közvetlenül befolyásolhatná az OTP piaci tevékenységét, illetve növeli a befektetők által elvárt regionális hozamot.
A 30 955 forintos 12 havi előremutató célárat támogató tényezők között felsorolhatóak
A nettó hitelállomány növekedése pedig – amit a bank menedzsmentje is kommunikált 2025-ös várakozásaiban – tovább erősíti a konszenzus piaci értékelését. A menedzsment talán egy kicsit konzervatív is, amikor a hitelállomány növekedését 9 százalékra várja, az éves bázison a második negyedév végére elért 7 százalékos bővülés fényében.
Milyen szerepe van ebben az újra kiéleződő háborús feszültségnek az orosz–ukrán fronton, miután korábban a Trump–Putyin-találkozó abba a reménybe ringatta a befektetőket, hogy békét köthetnek a felek?
Az OTP részvényárfolyama a háborús feszültségek intenzitásával egyenes arányban ingadozik. A korábbi pozitív fejlemények okot adtak a bizakodásra, hogy a régiós kockázati tényezők csökkenni fognak, és megélénkülhetnek a befektetések, illetve a vállalati hitelezés. Ez meglátszott az árfolyam gyors ütemű növekedésében, amely jelenleg lefelé korrigál egy lassabb ütemű növekedési pályára.
Mi hozhat fordulatot, mi állíthatja meg a részvényárfolyam erodálódását, vagy akár fordíthatja meg a folyamatot?
Az erodálást elsősorban a bizonytalanság mozgatja, és ennek arányában a befektetők által elvárt hozam növekedése. Az OTP nettó nyereségessége várhatóan továbbra is pozitív képet fog mutatni a következő negyedévekben. A fordulatot az árfolyamban a stabil, meglepetésektől mentes piaci környezet garantálhatja. Ez nem feltétlenül a háború lezárását jelenti, hanem egy lassú, de konstruktív kommunikációt a felek között. Ha ez bekövetkezik, a részvényárfolyam várhatóan folytatni fogja a növekedést a konszenzusos célár irányába.
Mi várható a harmadik negyedévben? Javíthatja-e az eredményeket, az EBITDA-t vagy a nettó profitot az Otthon Start program?
Eredményességet tekintve arra számítunk, hogy az OTP hitelállományának növekedése kompenzálja majd a csökkenő kamatkörnyezet hatását, és a harmadik negyedévben a második negyedévhez hasonló eredményt fog közölni a bank.
Az OTP harmadik pénzügyi negyedéve szeptember 30-án zárul. Figyelembe véve a szeptember 1-jével induló Otthon Start programot és a hitelkihelyezésekhez kötődő adminisztrációs tevékenységeket, még nem várható jelentős pénzügyi hatás a harmadik negyedévben. Azonban számítunk rá, hogy a harmadik negyedévre vonatkozó menedzsmentkommunikáció tisztább képet fog adni a jövőbeni nyereségességre.
