Deviza
EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.56 -0.07% GBP/HUF452.08 -0.23% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.88 -0.17% RON/HUF77.14 -0.1% CZK/HUF16.08 +0.05% EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.56 -0.07% GBP/HUF452.08 -0.23% CHF/HUF418.59 -0.17% PLN/HUF91.88 -0.17% RON/HUF77.14 -0.1% CZK/HUF16.08 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,255.63 -1.01% MTELEKOM1,870 +0.11% MOL2,870 -1.32% OTP29,150 -1.54% RICHTER10,160 0% OPUS530 -2.08% ANY7,320 -3.01% AUTOWALLIS156.5 -1.28% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,461.02 -0.57% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,164.91 -0.25% BUX101,255.63 -1.01% MTELEKOM1,870 +0.11% MOL2,870 -1.32% OTP29,150 -1.54% RICHTER10,160 0% OPUS530 -2.08% ANY7,320 -3.01% AUTOWALLIS156.5 -1.28% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,461.02 -0.57% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,164.91 -0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP-részvény
elemzoi ajánlás
OTP
árfolyam

Mi a baj az OTP-vel? Az elemző pontosan megmondta, mikor jön a fordulat az árfolyamban

A részvényárfolyam a háborús feszültségek intenzitásával egyenes arányban ingadozik. Az OTP papírjait az LSEG elemzői konszenzusa továbbra is vételre ajánlja és a 30 955 forintos medián célár is messze van még. Itt a válasz a legfontosabb kérdésre, hogy mi történik a háttérben.
Murányi Ernő
2025.09.12, 12:59
Frissítve: 2025.09.12, 13:20

Megtorpant az OTP-részvények erősödése a Budapesti Értéktőzsdén, sőt az utóbbi időben újra 30 ezer forint alá csökkent az árfolyam. A Világgazdaság Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. OTP Bankot követő részvényelemzőjét kérdezte az okokról és az esetleges fordulat bekövetkezéséről.

OTP
Továbbra is pozitív képet mutat az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság 

Megtorpant az OTP Bank részvényeinek emelkedése az elmúlt időszakban, pedig továbbra is vételre ajánlja az LSEG elemzői konszenzusa, és a 30 955 forintos medián célár is messze van még. Mi áll a háttérben?

Az árfolyam jelenlegi megtorpanása inkább tekinthető reakciónak a rövid távú regionális befektetési kockázatokra, mint fundamentális okokra azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki a háború lezárására való törekvést illetően, illetve a napokban történt lengyelországi dróntámadást követően.

Az orosz–ukrán konfliktus potenciális kiterjedése az Európai Unió területeire közvetlenül befolyásolhatná az OTP piaci tevékenységét, illetve növeli a befektetők által elvárt regionális hozamot.  

A 30 955 forintos 12 havi előremutató célárat támogató tényezők között felsorolhatóak 

  • az OTP jó minőségű hitelkihelyezései, 
  • a bank költséghatékony működése iparági viszonylatban, 
  • illetve az olcsó magán- és vállalati betétforrásokhoz való hozzáférése.

A nettó hitelállomány növekedése pedig – amit a bank menedzsmentje is kommunikált 2025-ös várakozásaiban – tovább erősíti a konszenzus piaci értékelését. A menedzsment talán egy kicsit konzervatív is, amikor a hitelállomány növekedését 9 százalékra várja, az éves bázison a második negyedév végére elért 7 százalékos bővülés fényében.

Milyen szerepe van ebben az újra kiéleződő háborús feszültségnek az orosz–ukrán fronton, miután korábban a Trump–Putyin-találkozó abba a reménybe ringatta a befektetőket, hogy békét köthetnek a felek?

Az OTP részvényárfolyama a háborús feszültségek intenzitásával egyenes arányban ingadozik. A korábbi pozitív fejlemények okot adtak a bizakodásra, hogy a régiós kockázati tényezők csökkenni fognak, és megélénkülhetnek a befektetések, illetve a vállalati hitelezés. Ez meglátszott az árfolyam gyors ütemű növekedésében, amely jelenleg lefelé korrigál egy lassabb ütemű növekedési pályára.

Mi hozhat fordulatot, mi állíthatja meg a részvényárfolyam erodálódását, vagy akár fordíthatja meg a folyamatot?

Az erodálást elsősorban a bizonytalanság mozgatja, és ennek arányában a befektetők által elvárt hozam növekedése. Az OTP nettó nyereségessége várhatóan továbbra is pozitív képet fog mutatni a következő negyedévekben. A fordulatot az árfolyamban a stabil, meglepetésektől mentes piaci környezet garantálhatja. Ez nem feltétlenül a háború lezárását jelenti, hanem egy lassú, de konstruktív kommunikációt a felek között. Ha ez bekövetkezik, a részvényárfolyam várhatóan folytatni fogja a növekedést a konszenzusos célár irányába.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény13:31:25
Árfolyam: 29,160 HUF -440 / -1.51 %
Forgalom: 4,078,044,420 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Mi várható a harmadik negyedévben? Javíthatja-e az eredményeket, az EBITDA-t vagy a nettó profitot az Otthon Start program?

Eredményességet tekintve arra számítunk, hogy az OTP hitelállományának növekedése kompenzálja majd a csökkenő kamatkörnyezet hatását, és a harmadik negyedévben a második negyedévhez hasonló eredményt fog közölni a bank. 

Az OTP harmadik pénzügyi negyedéve szeptember 30-án zárul. Figyelembe véve a szeptember 1-jével induló Otthon Start programot és a hitelkihelyezésekhez kötődő adminisztrációs tevékenységeket, még nem várható jelentős pénzügyi hatás a harmadik negyedévben. Azonban számítunk rá, hogy a harmadik negyedévre vonatkozó menedzsmentkommunikáció tisztább képet fog adni a jövőbeni nyereségességre.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu