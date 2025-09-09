Deviza
Az Otthon Start programból is profitálhat, de az ukrajnai újjáépítésbe beszállna az Épduferr

Elképesztő nyári ralit produkált a dunaújvárosi kispapír. Aki jókor szállt be, alig egy hónap alatt megnégyszerezhette a befektetéseit. És még korántsem látni a sztori végét. Palkovics Milán, az Épduferr igazgatóságának elnöke adott interjút a VG-nek.
Faragó József
2025.09.09, 06:15

Augusztus végén nem volt olyan Épduferr-ajánlat, amelyre ne akadt volna azonnal vevő a piacon. Alig egy hónap alatt négyszereződött a dunaújvárosi építőipari cég kapitalizációja. Jellemző a kispapír ralijára, hogy ennél a filléres részvénynél néha csak az OTP produkált nagyobb forgalmat. Palkovics Milán, az igazgatóság elnöke adott interjút a VG-nek.

Épduferr
Palkovics Milán, az Épduferr igazgatóságának elnöke / Fotó: Bende Tamas

Nyáron látványosan kinőtték a BÉT Xtend kategóriáját. Hogyan tovább?
Két éven belül tervezzük a Standard kategóriába lépést. Valószínűleg nem várunk ezzel két évig, mert már most is megfelelünk a követelményeknek. De még nem született döntés a belépésről.
Augusztus végén már bő 36 százalékos volt a közkézhányad. Terveznek további bővítést?
Egyelőre nem. Úgy látjuk, hogy a közkézhányad már elérte azt a szintet, ahol elegendő a likviditás, stabil a kereskedés.
Van-e tervben részvénykibocsátás?
Jelenleg nincs ilyen tervünk.
Hetek alatt duplázódott, majd négyszereződött az árfolyam. A kisbefektetői fórumokon mindenki azt találgatja, mi lehet a sztori.
Mi is gondolkodtunk ezen, s arra jutottunk, hogy három tényező támogatja az árfolyamot. Az egyik a nyáron meghirdetett és szeptemberben elindult Otthon Start program. Nekünk 

a kivitelezést, az építőanyag-kereskedelmet és az acélszerkezetek gyártását egyaránt támogatja a lakáskereslet bővülése.

Nem tudjuk számszerűsíteni az árbevételi és a profithatást, de az biztos, hogy növekedni fog a rendelésállományunk. A másik sztori a leánycégünk, a GeoAkku és az MVM közti együttműködés. Tavaly decemberben tettük közzé, hogy készítettünk egy tanulmányt a „Föld alatti energiatárolás és visszanyerés lehetőségeinek vizsgálata” tárgyában, amit az MVM elfogadott. Jelenleg a fejlesztés szakaszában vagyunk, jó esély mutatkozik arra, hogy a Mátrai Erőműben kipróbálják a hidrogéntárolásnak ezt a lehetőségét. Harmadsorban arról sem szabad megfeledkezni, hogy idén februárban tizedeltük a részvényt, Bár a split önmagában nem növeli a vállalat értékét, de mégis kisbefektetőket vonz a megfizethetőbb árfolyam, ami növeli a likviditást. Továbbá ennek a várakozásnak árfolyamfelhajtó hatása is van, amennyiben a piac extra keresletet áraz.
Tervezik-e a tevékenységeik bővítését?

Az alternatív energiatároláson túl nem tervezünk új tevékenységet.

A régió építőiparában az ukrajnai újjáépítés is spekuláció tárgya, hiszen ha egyszer véget ér a háború, akkor a béketárgyalásokon kijelölt határvonal mindkét oldalán évtizedes program lehet a lerombolt infrastruktúra helyreállítása.
Nem látjuk a háború végét, rövid távon ezzel nem tudunk tervezni. De azt mondhatom, hogy erre is készen állunk, megfelelő referenciáink vannak, s 

ha megindulna egy újjáépítési program a szomszédban, az Épduferr is bekapcsolódna.

Mit várnak az idei évtől?
Nehéz évünk volt a tavalyi, elsősorban azért, mert néhány projekt nem zárult le. Ám ezek az idei év eredményeit erősíthetik. Jobb évet zárhatunk a tavalyinál.

