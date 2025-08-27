Nem fékez a duhaj dunaújvárosi kispapír

Hétfőn délelőtt a hazai blue chipek közül még csak a Telekomot hagyta le forgalomban az Épduferr. Azóta is dübörög a kispapírrali: szerdán délelőtt már csak az OTP-t engedte maga elé Dunaújváros térségének legnagyobb építőipari vállalkozása, mely filléres részvényként produkált pár óra alatt negyedmilliárdos forgalmat. Miközben 13 százalékot pattant.

Eszeveszett kispapírrali / Fotó: Vémi Zoltán

Négy hét alatt négyszerezni lehetett a tőkét

Három hónapja 4 forinton forgott az Épduferr, most 25 forinton jegyzik. De bő

egy hónapja is csak 6 forinton cincogott a kurzus.

Vagyis ezen a kispapíron négy hét alatt négyszerezni lehetett a befektetést.

Ilyen felértékelődésnek fundamentális háttere nem lehet.

Magyarázatban sincs hiány

Kínálkozik a februári részvénysplit, amikor az Épduferr 10 forintról 1 forintra szállította le a részvények névértékét. A részvényfelosztás ugyan nem növeli a vállalat értékét, de mégis kisbefektetőket vonzhat a megfizethetőbb árfolyam, növelve a likviditást. Továbbá ennek a várakozásnak önmagában is lehet árfolyamfelhajtó hatása, mert a piac extra keresletet áraz. Ám az Épduferr árfolyama a splitet követő első két hónapban előbb morzsolódott, majd a globális tőzsdeomlás április elején a magyar kispapírt is mélybe rántotta. Ezt követően ugyan tétova felépülés kezdődött, ám ezt az éves jelentés törte derékba,

zárójelbe téve a fundamentális spekulációkat.

Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, s megindult az Épduferr is. A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában.

Kispapírrali: minden áron Épduferr?

Az Épduferr eszeveszett ralijára azonban az ukrajnai béketervek sem adnak elégséges magyarázatot. A fórumozó kisbefektetők is csak találgatnak, mondván,

mennyi embernek van égetni való pénze.

Egyelőre mindenki csodálkozik, hogy nincs olyan ajánlat, amelyre ne lenne vevő.