Nem fékez a duhaj dunaújvárosi kispapír

Hétfőn délelőtt a hazai blue chipek közül még csak a Telekomot hagyta le forgalomban az Épduferr. Azóta is dübörög a kispapírrali: szerdán délelőtt már csak az OTP-t engedte maga elé Dunaújváros térségének legnagyobb építőipari vállalkozása, mely filléres részvényként produkált pár óra alatt negyedmilliárdos forgalmat. Miközben 13 százalékot pattant.
Három hónapja 4 forinton forgott az Épduferr, most 25 forinton jegyzik. De bő
egy hónapja is csak 6 forinton cincogott a kurzus.
Vagyis ezen a kispapíron négy hét alatt négyszerezni lehetett a befektetést.
Ilyen felértékelődésnek fundamentális háttere nem lehet.
Kínálkozik a februári részvénysplit, amikor az Épduferr 10 forintról 1 forintra szállította le a részvények névértékét. A részvényfelosztás ugyan nem növeli a vállalat értékét, de mégis kisbefektetőket vonzhat a megfizethetőbb árfolyam, növelve a likviditást. Továbbá ennek a várakozásnak önmagában is lehet árfolyamfelhajtó hatása, mert a piac extra keresletet áraz. Ám az Épduferr árfolyama a splitet követő első két hónapban előbb morzsolódott, majd a globális tőzsdeomlás április elején a magyar kispapírt is mélybe rántotta. Ezt követően ugyan tétova felépülés kezdődött, ám ezt az éves jelentés törte derékba,
zárójelbe téve a fundamentális spekulációkat.
Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, s megindult az Épduferr is. A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában.
Az Épduferr eszeveszett ralijára azonban az ukrajnai béketervek sem adnak elégséges magyarázatot. A fórumozó kisbefektetők is csak találgatnak, mondván,
mennyi embernek van égetni való pénze.
Egyelőre mindenki csodálkozik, hogy nincs olyan ajánlat, amelyre ne lenne vevő.
