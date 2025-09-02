Erős a dollár, bántja a forintot – az OTP-t kivéve ütik a magyar részvényeket is

Nincsen már nyoma a hét eleji erősödésnek a forint piacán. A hazai fizetőeszköz kedd délután jelentősebb gyengülést mutat az euróval és különösen a dollárral szemben.

Nincs jó napja a forintnak / Fotó: Final Version Studio / Shutterstock

Az euró jegyzése ugyan némileg mérséklődött napközi, 396,7-es mélypontjáról, délután három órakor 395,9 forinton állt a kurzus. Ez 0,2 százalékos forintgyengülés.

A dollárhoz képest közel egy százalékkal értékelődött le a magyar pénz. A keresztárfolyam 337,8-ről 341 forintig szaladt fel, majd innen kissé lefelé korrigált a kurzus. Délután három óra után pár perccel 340,4 forintot kértek a zöldhasúért.

Az Equilor délutáni technikai elemzése szerint a 395-ös szinttől korrekció indult az euró-forint árfolyamában, azonban a 30 napos mozgóátlagot nem sikerült áttörni, amely 396,45-nál húzódik, és továbbra is fontos ellenállást képez. A Bollinger-szalagok szűkülni kezdtek, egy-két héten belül nagyobb, trendszerű mozgás indulhat, érdemes majd figyelni.

Az Erste a reggel közzétett, részletes második negyedéves hazai GDP-adatok tükrében fél százalékra mérsékelte a magyar gazdaság idei növekedésre vonatkozó prognózisát.