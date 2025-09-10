Deviza
Hitel: döntöttek a magyar tőzsdei cég hitelezői, jöhet az újabb 2,5 millió eurós tőkeinjekció

Rábólintottak a kötvénytulajdonosok az építőipari társaság újabb forrásbevonására. A pesti tőzsdén jegyzett Masterplast 2,5 millió eurós hitel felvételét tervezi még az idén.
K. T.
2025.09.10, 14:28
Frissítve: 2025.09.10, 14:36

A Masterplast számára kedvező döntést hoztak a társaság kötvénytulajdonosai az építőipari anyagokat gyártó vállalat tervezett újabb hitelfelvételéről.

Masterplast, hitel, finanszírozás
Újabb hitelfelvételt tervez a Masterplast a működésének finanszírozásához / Fotó: Masterplast

A társaságot hitelező befektetők egyhangúan úgy döntöttek, hogy nem tekintik a kibocsátó 2025 második fél évében felvenni terezett, legkésőbb 2028-ban lejáró, legfeljebb 2,5 millió euró – vagy ezzel egyező értékű, eltérő devizanemű – keretösszegű, új ingatlanjelzálog bevonása nélküli hitelszerződés megkötését, illetve az annak keretében történő lehívásokat a Masterplast által korábban kibocsátott kötvények információs dokumentumában vállalt, eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás megsértésének. 

A vállalat előtt ezáltal megnyílt a lehetőség az újabb forrásbevonásra.

A Masterplast még augusztus közepén kért hozzájárulást a kötvényesektől az újabb hitelfelvételhez. A vállalat ugyanis a makrogazdasági és a piaci körülményeket és kilátásokat felmérve további források bevonását látja szükségesnek működésének finanszírozásához.

A Masterplast részvényei 0,7 százalékkal ereszkedtek szerda kora délutánig. Az év elejétől számítva ugyanakkor 7 százalékkal került feljebb a kurzus.

 

