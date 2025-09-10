Hitel: döntöttek a magyar tőzsdei cég hitelezői, jöhet az újabb 2,5 millió eurós tőkeinjekció

A Masterplast számára kedvező döntést hoztak a társaság kötvénytulajdonosai az építőipari anyagokat gyártó vállalat tervezett újabb hitelfelvételéről.

Újabb hitelfelvételt tervez a Masterplast a működésének finanszírozásához / Fotó: Masterplast

A társaságot hitelező befektetők egyhangúan úgy döntöttek, hogy nem tekintik a kibocsátó 2025 második fél évében felvenni terezett, legkésőbb 2028-ban lejáró, legfeljebb 2,5 millió euró – vagy ezzel egyező értékű, eltérő devizanemű – keretösszegű, új ingatlanjelzálog bevonása nélküli hitelszerződés megkötését, illetve az annak keretében történő lehívásokat a Masterplast által korábban kibocsátott kötvények információs dokumentumában vállalt, eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás megsértésének.

A vállalat előtt ezáltal megnyílt a lehetőség az újabb forrásbevonásra.

A Masterplast még augusztus közepén kért hozzájárulást a kötvényesektől az újabb hitelfelvételhez. A vállalat ugyanis a makrogazdasági és a piaci körülményeket és kilátásokat felmérve további források bevonását látja szükségesnek működésének finanszírozásához.