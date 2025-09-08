Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Kicsit megcsúszott a forint, de a dollárral szemben kemény maradt a magyar deviza

Erős hét után korrigál a forint. A korrekció az euróval szemben élesebb, a dollár ellenében pedig enyhébb.
Faragó József
2025.09.08, 13:50
Frissítve: 2025.09.08, 13:57

Hétfőn délelőtt forintgyengülés indult. A magyar deviza az euróval szemben már ellenállást is tört, de a dollárral szemben még tartja magát az erős oldalon. 

deviza
A dollárral szemben tartja magát a magyar deviza / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (illusztráció)

Erős hét után keres irányt a magyar deviza

Igen erősen zárt múlt héten a forint, az euró-forint a 396 feletti szintekről indulva egészen 392-ig süllyedt, ami közel egyéves csúcsot jelent. A dollár gyengülése mellett a forint múlt heti teljesítményét segíthette Varga Mihály jegybankelnök beszéde is a Közgazdász-vándorgyűlésen. 

Varga ugyanis arról beszélt, hogy le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető. Szerinte az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából:

  • 2020 őszén a forint alulteljesítő lett a régiós devizákhoz képest,
  • mostanra ez a tendencia megfordult, most már nem tér el a régiós devizáktól, 
    „köszönhetően az utóbbi fél évnek”. 

 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
393.5458 +0.2%
Hétfőn reggel 393 környékén várta a tőzsdenyitást az euró-forint. Ezen a szinten még mindkét irány nyitva volt technikai alapon, amennyiben a támasz 391,66-nál feszült, míg az ellenállás 393,5 közelében húzódott.

Hétfő délelőtt forintgyengülés indult, s 

ebéd után áttörte a 393,5-es ellenállást a kurzus.  

Viszonylag tág tere nyílt a forint gyengülésének, hiszen a következő ellenállási szint a 395-ös.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
334.7841 -0.17%
Hasonló mozgást láthattunk a dollár-forint grafikonján. Fontos támasz alá került a dollár-forint árfolyama pénteken, így a 336,05-os szint már ellenállást jelent. A következő fontosabb támasz 331 közelében adódhat, mely a technikai kép alapján elérhető lehet a későbbiekben. De

a gyengülő forint a dollárral szemben még nem törte át az ellenállást. 

Kora délután 335,56 közelében jegyezték a kurzust.

 

