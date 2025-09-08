Kicsit megcsúszott a forint, de a dollárral szemben kemény maradt a magyar deviza

Hétfőn délelőtt forintgyengülés indult. A magyar deviza az euróval szemben már ellenállást is tört, de a dollárral szemben még tartja magát az erős oldalon.
Igen erősen zárt múlt héten a forint, az euró-forint a 396 feletti szintekről indulva egészen 392-ig süllyedt, ami közel egyéves csúcsot jelent. A dollár gyengülése mellett a forint múlt heti teljesítményét segíthette Varga Mihály jegybankelnök beszéde is a Közgazdász-vándorgyűlésen.
Varga ugyanis arról beszélt, hogy le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető. Szerinte az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából:
Hétfőn reggel 393 környékén várta a tőzsdenyitást az euró-forint. Ezen a szinten még mindkét irány nyitva volt technikai alapon, amennyiben a támasz 391,66-nál feszült, míg az ellenállás 393,5 közelében húzódott.
Hétfő délelőtt forintgyengülés indult, s
ebéd után áttörte a 393,5-es ellenállást a kurzus.
Viszonylag tág tere nyílt a forint gyengülésének, hiszen a következő ellenállási szint a 395-ös.
Hasonló mozgást láthattunk a dollár-forint grafikonján. Fontos támasz alá került a dollár-forint árfolyama pénteken, így a 336,05-os szint már ellenállást jelent. A következő fontosabb támasz 331 közelében adódhat, mely a technikai kép alapján elérhető lehet a későbbiekben. De
a gyengülő forint a dollárral szemben még nem törte át az ellenállást.
Kora délután 335,56 közelében jegyezték a kurzust.
