Nem fékez a forint - egy éve nem láttuk ilyen szinteken a magyar devizát

Egy éve nem látott szintekre erősödött a forint az euróval szemben, s a dollárral szemben is közelíti az éves csúcsot. Bár a tegnapi erősödés után az elemzők kisebb korrekcióval számoltak, a magyar deviza nem hallgatott rájuk, tovább menetelt az erős oldalon. Az euró-forint csütörtök délután 393 alá is benézett. Megközelítette egy csökkenő trendcsatorna alsó vonalát, amely 392,50-nál húzódik. Amennyiben ezt is letörné a kurzus, akkor újabb erősödő trendet rajzolna a grafikonra.
Le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető
– hangsúlyozta Varga Mihály, az MNB elnöke a Közgazdász Vándorgyűlésen. Hozzátette: az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából:
„köszönhetően az utóbbi fél évnek”. Arra is kitért, hogy mindez nem nem öncél, arra törekszenek, hogy fokozatosan beépüljön az árakba a forint erősödése.
Az erős forint mellett szól, hogy az elemzők és a piacok az idei évre már nem várnak monetáris enyhítést a magyar jegybank részéről. Miközben az amerikai és az európai jegybanktól is kamatcsökkentést várnak. Különösen erős nyomás nehezedik a Fedre, mert
Donald Trump elnök folyamatosan követeli a kamatvágást.
Így a feltörekvő devizák és a forint kamatelőnye is nőhet ezen az őszön.
Mivel az úgynevezett carry trade ügylet esetében, aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli, a carry spekulánsok megbízható támaszt nyújtanak a magyar devizának, amíg tartja a kamatelőnyét a dollárral és az euróval szemben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.