Közgazdász-vándorgyűlés
Nagy Márton
Varga Mihály

Varga Mihály: a világgazdaság kilátásai érdemben megváltoztak, jön a kemény landolás

Idén 63. alkalommal rendezik meg a magyar közgazdász értelmiség éves seregszemléjét, a Közgazdász-Vándorgyűlést, amelyre ezúttal Veszprémben kerül sor. A 10.20-tól kezdődő nyitó plenáris ülésen felszólal Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Windisch László, Állami Számvevőszék elnöke, illetve Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke. Az eseményt élőben közvetítjük.
Járdi Roland
2025.09.04., 09:03

Immáron 63. alkalommal kerül megrendezésre a Közgazdász-Vándorgyűlést, az esemény házigazdája ezúttal Veszprém lesz. Szokás szerint a nyitó plenáris ülésen a magyar gazdaságpolitika első számú vezetői, így Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Windisch László,  Állami Számvevőszék elnöke, illetve Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke szólalnak fel. A program itt érhető el.

 

Varga Mihály: a világgazdaság kilátásai érdemben megváltoztak, jön a kemény landolás

A magyar gazdaságpolitika első számú vezetői a 63. Közgazdász-Vándorgyűlésen szólalnak fel, Veszprémben. Cikkünk frissül.

