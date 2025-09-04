Varga Mihály: a világgazdaság kilátásai érdemben megváltoztak, jön a kemény landolás

Immáron 63. alkalommal kerül megrendezésre a Közgazdász-Vándorgyűlést, az esemény házigazdája ezúttal Veszprém lesz. Szokás szerint a nyitó plenáris ülésen a magyar gazdaságpolitika első számú vezetői, így Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Windisch László, Állami Számvevőszék elnöke, illetve Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke szólalnak fel. A program itt érhető el.
