élelmiszeripar
szétválás
Kraft Heinz

Búcsút vehetünk a Kraft Heinztől, kettéhasítják a céget

Két tőzsdei vállalatra választják szét az amerikai élelmiszeripari vállalatot. A Kraft Heinz egyik jogutóda a szószok, a másik az élelmiszerek gyártásával foglalkozik majd.
Murányi Ernő
2025.09.02., 17:15

A Kraft Heinz vezetése a vállalat kettéválasztásával kísérli meg újra beindítani a vállalat évek óta akadozó növekedését – derült ki a cég kedden publikált közleményéből.

Kraft Heinz ketchup
Búcsút mondhatunk a Kraft Heinznek / Fotó: Michael Nagle

Túl bonyolult a Kraft Heinz szervezeti struktúrája

A vállalat részvényei az amerikai tőzsdenyitás után eleinte nem nagyon mozdultak a hírre, később azonban – a tengerentúli tőzsdéken kibontakozó eséssel párhuzamosan – a kurzus több mint 3 százalékkal, 27 dollárra zuhant. Az elmúlt egy évben az árfolyam körülbelül 21 százalékkal, év eleje óta pedig 9 százalékkal csökkent.

A Global Taste Elevation névre keresztelt szószüzletág olyan márkákat kap hozományba, mint például a Heinz ketchup, a Philadelphia krémsajt és a Kraft Mac & Cheese sajtos makaróni.

Az élelmiszeripari egység, amely a North American Grocery nevet kapja, az Oscar Mayer, a Kraft Singles és a Lunchables márkát viheti magával.

Tavaly a szószüzletág körülbelül 15,4 milliárd dollár bevételt termelt, míg az élelmiszeripari üzletág körülbelül 10,4 milliárd dollárt.

A Kraft Heinz márkái ikonikusak és népszerűek, de a jelenlegi szervezeti struktúránk összetettsége miatt nehéz hatékonyan elosztani a tőkét, a prioritásokat felállítani és a legígéretesebb területekre összpontosítani

– mondta Miguel Patricio, a vállalat igazgatótanácsának elnöke.

A szétválást, amelyet nem terhel adófizetési kötelezettség, várhatóan 2026 második felében hajtják végre.

A vevők az egészségre szavaznak

A Kraft Heinz már májusban közölte, hogy szervezeti átalakításokat fontolgat a részvényesi érték növelése érdekében. Az Egyesült Államokban a csomagolt élelmiszereket gyártó vállalatok nehézségeit alapvetően az okozza, hogy a vásárlók egyre inkább az egészségesebb és olcsóbb harapnivalók felé fordulnak.

A Kraft Heinz esetében főként a Lunchables, a Capri Sun, a sajtos makaróni, valamint a majonéz iránti kereslet esett vissza. A vállalat átalakította portfólióját, és egészségesebb termékekbe fektetett be, hogy jobban megfeleljen a változó fogyasztói ízlésnek.

A tervezett szétválasztás, amely illeszkedik az amerikai élelmiszer- és italipari szektoron végigsöprő vállalati felbomlási hullám mintázatába, tulajdonképpen javarészt visszafordítja a 2015-ös Kraft–Heinz-fúziót, amit Warren Buffett és a 3G Capital hozott össze, nem kis bírálatot kiváltva a későbbiekben.

A Kellogg tavaly szétválasztotta a harapnivalókra specializálódott Kellanova és a gabonapelyhek gyártásával foglalkozó WK Kellogg vállalatot, míg a Keurig Dr Pepper éppen a 2018-as fúzióját igyekszik elfeledtetni.

A vállalat a második negyedévben veszteséges volt, amit főként egy 9,3 milliárd dolláros értékcsökkenési leírás okozott.

