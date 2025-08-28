Tíz hónap alatt 38 millió dollárt kaszált a sztármenedzser - édes búcsút vehet a cégóriás vezére

Kétségtelenül Rafael Oliveira a legnagyobb nyertese az amerikai Keurig Dr Pepper üdítőgyártó és a holland JDE Peet’s kávéipari óriás frigyének, mivel optimális esetben tíz hónapi vezérigazgatóskodás után 38 millió dollárnak megfelelő értékű JDE Peet’s részvénycsomagot tehet(ne) pénzzé.
Persze a képlet nem ennyire egyszerű, kérdés, hogy a sztármenedzser egyáltalán marad-e, marasztalják-e a felvásárlással létrejövő élelmiszeripari konglomerátumnál, vagy annak bármilyen utódcégénél. A Kraft Heinznél egy évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett Rafael Oliveirát tavaly novemberben szerződtette a JDE Peet’s a vezérigazgatói posztra, melyet Fabien Simon töltött be 2024 áprilisáig, majd az utóda alig öt hónap után váratlanul lemondott.
Oliveirát a stabilitás megteremtésével bízták meg a tulajdonosok, s hogy megfordítsa a 2020 májusában az amszterdami tőzsdére vitt cég hanyatlását, ami a részvényárfolyam szakadatlan gyengülése is tükrözött. Oliveira 18 euró körüli árfolyamnál vette át az irányítást, s ahogy munkáját jól végezte, jöttek is az eredmények: az árfolyam az idén 58 százalékos emelkedést produkált, amíg a Keurig Dr Pepper meg nem tette felvásárlási ajánlatát.
Extra bónuszt ígértek a cégvezérnek, ha sikerül megdupláznia a JDE Peet’s részvényárfolyamát. Bár ez ilyen rövid időtávon nem sikerült neki, a Keurig Dr Pepper részvényenkénti 31,85 eurós ajánlatát tekintetbe véve Rafa Oliveira így is 2,45 millió részvény megszerzésére lenne jogosult a Bloomberg számításai szerint.
Ha ezt pénzzé tenné, azzal 38 millió dollárral lenne gazdagabb.
Nagy kérdés, hogy így tesz-e, illetve más cégnél folytatja-e a karrierjét. A hétfőn bejelentett 18 milliárd dollár értékű ügylet véglegesítése után a normál üzletmenet szerint a felvásárló cég adná a vezérigazgató(ka)t és a hollandok vezére alsóbb szinten, vélhetően igazgatósági tagként folytathatná a munkáját.
Itt azonban új helyzet áll elő azzal, hogy az egyesülő céget profiljuk szerint rögtön ketté is választják, majd a kávés és az üdítős divízió önállóan, sokkal hatékonyabban és koncentráltabban folytatná a tevékenységét.
Arról egyelőre nincs hír, hogy az új szereposztásban támaszkodnának-e Oliveira szaktudására, mindenesetre a két új karmestert már meg is nevezték: az üdítőitalok gyártása Tim Cofer vezérigazgató, a minőségi kávé gyártása Sudhanshu Priyadarshi pénzügyi igazgató irányításával folytatódik, mindketten a Keuriget képviselik.
Visszatérve Oliveira részvényopciójához, azt négyéves időtartamra kötötték, azután juthatna hozzá a papírokhoz – ha még mindig a vállalatnál dolgozik. Sőt, Oliveirának beiktatásához 10 millió dollár értékben JDE Peet’s-részvényeket kellett vásárolnia, s azokat 2029-ig meg kell tartania, hogy még érdekeltebb legyen a vállalat sikerében.
Csakhogy a felvásárlással új helyzet állt elő, a szálakat el kell varrni. Az Egyesült Államokban pedig azt az elvet vallják, hogy a vállalatirányításban mindenkinek egy irányba kell húznia, ezért inkább egy összegben kifizetik még a nem százszázalékosan teljesített célokhoz kötött extra juttatásokat is, elkerülve, hogy az új társaság vezetésében személyi sértettség vagy féltékenység üsse fel a fejét és hátráltassa a munkát.
Amint arról beszámoltunk, az amerikai Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizetne készpénzben a többi között
kávémárkákat, a Pickwick teát, a Peet’s kávézóláncot és a L’Or-t birtokló JDE Peetért, amely pénteken 26,54 eurón zárta a kereskedést az amszterdami tőzsdén. Azaz kereken 20 százalékos prémiumot adnak részvényenként. A Keurig Dr Pepper portfóliójában olyan márkák találhatók, mint
A két cég tulajdonosi körében egyébként eleve volt átfedés, hiszen a JDE Peet’s szavazatainak 70 százalékát birtokló európai JAB Holdings a Keurig Dr Pepperben is 4 százalékos tulajdonos, és fontos szerepet játszott a két névadó cég 2018-as fúziójában is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.