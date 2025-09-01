Öt éve nem láttunk ilyet - már az Otthon Start előtt felizzott a lakóingatlanok adásvétele

A visszafogottabb nyári hónapok után, az Otthon Start program hatására, már augusztusban látványosan felpörgött a hazai ingatlanpiac. A Duna House havi tranzakciószám becslése (DH-TB) szerint augusztusban országosan 11 369 lakóingatlan adásvétele valósult meg, ami ötéves csúcs.

2020 óta nem láttunk ilyet a lakóingatlanok piacán / Fotó: Szabó Miklós

Előrehozott vásárlások a lakóingatlanok piacán

A Duna House, saját adatain alapuló becslése szerint országosan 11 369 adásvétel történt, amely az előző év ugyanezen időszakához képest 21,9 százalékos növekedés a tranzakciók számában, de még az előző hónaphoz képest is jelentős, 19,8 százalékos ugrást mutatnak az adatok. Ez a szám

2020 óta legmagasabb augusztusi érték.

Az ingatlanpiacon érezhető volt, hogy azok a vevők, akik nem jogosultak az Otthon Start programra, előrehozták vásárlási döntéseiket, így a kereslet augusztusban jelentősen megugrott.

Az Otthon Start miatt halasztott hitelfelvételek

Augusztusban a Credipass nemzetközi cégcsoport hazai adatai alapján 120 milliárd forintos hitelvolumen becsülhető, ami ugyan 11,1 százalékos csökkenést mutat az előző havi becsült értékhez képest, de az előző év azonos időszakában mért MNB-adatnál mégis 9,7 százalékkal magasabb.

A havi csökkenést az magyarázza, hogy a folyamatban lévő ügyletek egy része elhalasztódott azért, hogy az ügyfelek már az Otthon Start program keretében vehessenek fel hitelt, ami átmenetileg visszafogta az augusztusi hitelfelvételek volumenét.

Látszólag ellentétes mozgás volt tapasztalható az ingatlan- és hitelpiacon,

valójában azonban mindkét trend mögött ugyanaz a tényező, az Otthon Start program elindulása áll.

A megtorpanás mindenképpen átmenetinek tekinthető, mivel a program indulása iparági konszenzus szerint új rekordot állít be a hitelvolumenben.