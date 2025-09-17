Manchester United: a pályán kívül is átok sújtja a vörös ördögöket

Nem csak a pályán, az üzleti életben is szenved a Manchester United. A szebb napokat is látott angol rekordbajnok szerdán tette közzé 2025-ös üzleti évéről szóló jelentését, ami meglehetősen visszafogott teljesítményt mutat.
Az 1878-ban alapított manchesteri csapatot működtető vállalat bevételei 666,5 millió fontot tettek ki a június végén lezárt 2025-ös üzleti évben. Ez kevesebb mint 1 százalékkal haladja csak meg a tavalyit.
A Glazer család és a brit milliárdos Jim Ratcliffe többségi tulajdonában lévő Manchester United tisztított EBITDA-szintű eredménye közel negyedével nőtt, 182,8 millió fontra. A labdarúgóklub azonban továbbra is veszteséges, noha a 33 millió fontos mínusz valamivel szebben fest, mint az egy éve elkönyvelt, 113,2 milliós veszteség.
A stagnáló bevételeken belül
Az utóbbi már tükrözi a tavalyi Premier League-szezonban elért gyenge helyezést is.
A 2026-os üzleti évre 640–660 millió font közötti árbevételt vár a vezetőség, amihez 180–200 millió font EBITDA társulhat.
A hússzoros angol bajnok és kétszeres Bajnokok Ligája-győztes a tavalyi idényben csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben, az Európa Liga döntőjében pedig a szintén angol Tottenhammel szemben maradt alul.
Az idei PL-szezont egy-egy győzelemmel, döntetlennel és két vereséggel kezdte a csapat, amely négy forduló után csak a 14. helyen áll a bajnokságban, múlt vasárnap éppen a városi rivális Manchester City otthonában szenvedtek háromgólos vereséget. A vörös ördögök óriási meglepetésre már a második fordulóban búcsúztak az angol ligakupától, miután 11-esekkel kikaptak a negyedosztályú Grimsbytől.
A csapat jelenlegi játékoskeretének értékét 748 millió euróra becsüli a Transfermarkt. A Manchester United New York-i tőzsdén jegyzett részvényárfolyama 5,4 százalékkal ereszkedett az év eleje óta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.