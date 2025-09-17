Manchester United: a pályán kívül is átok sújtja a vörös ördögöket

Nem csak a pályán, az üzleti életben is szenved a Manchester United. A szebb napokat is látott angol rekordbajnok szerdán tette közzé 2025-ös üzleti évéről szóló jelentését, ami meglehetősen visszafogott teljesítményt mutat.

Szebb napokat is láttak a Manchester United szurkolói / Fotó: AFP

Az 1878-ban alapított manchesteri csapatot működtető vállalat bevételei 666,5 millió fontot tettek ki a június végén lezárt 2025-ös üzleti évben. Ez kevesebb mint 1 százalékkal haladja csak meg a tavalyit.

Stagnáló bevétel, csökkenő veszteség a Manchester United tavalyi mérlege

A Glazer család és a brit milliárdos Jim Ratcliffe többségi tulajdonában lévő Manchester United tisztított EBITDA-szintű eredménye közel negyedével nőtt, 182,8 millió fontra. A labdarúgóklub azonban továbbra is veszteséges, noha a 33 millió fontos mínusz valamivel szebben fest, mint az egy éve elkönyvelt, 113,2 milliós veszteség.

A stagnáló bevételeken belül

a szponzori és licencdíjakat, valamint a mezértékesítést is magában foglaló kereskedelmi bevétel 10 százalékkal, 333 millió fontra emelkedett,

a jegyértékesítésből pedig 17 százalékkal több, 160,3 millió font folyt be.

A közvetítési jogokból származó bevétel ugyanakkor 22 százalékkal zsugorodott, 172,9 millió fontra.

Az utóbbi már tükrözi a tavalyi Premier League-szezonban elért gyenge helyezést is.

A 2026-os üzleti évre 640–660 millió font közötti árbevételt vár a vezetőség, amihez 180–200 millió font EBITDA társulhat.

Messze a csúcsformától a vörös ördögök

A hússzoros angol bajnok és kétszeres Bajnokok Ligája-győztes a tavalyi idényben csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben, az Európa Liga döntőjében pedig a szintén angol Tottenhammel szemben maradt alul.

Az idei PL-szezont egy-egy győzelemmel, döntetlennel és két vereséggel kezdte a csapat, amely négy forduló után csak a 14. helyen áll a bajnokságban, múlt vasárnap éppen a városi rivális Manchester City otthonában szenvedtek háromgólos vereséget. A vörös ördögök óriási meglepetésre már a második fordulóban búcsúztak az angol ligakupától, miután 11-esekkel kikaptak a negyedosztályú Grimsbytől.