Van egy biztos spórolási módszer karácsony előtt is – ezt az oldalt érdemes nézegetni

Pénzt és időt spórolhatnak a családok a karácsony előtti utolsó napok forgatagában, ha használják az online Árfigyelőt – erre hívja fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A GVH által működtetett rendszerben már több mint 5000 különböző élelmiszer-, illetve háztartási termék napi szinten frissülő ára hasonlítható össze, országszerte mintegy 1800 boltban.

Árfigyelő: érdemes használni karácsony előtt is / Fotó: Shutterstock

Egy körültekintően megtervezett nagybevásárlással akár több ezer forintot is lehet spórolni, ráadásul sokkal gyorsabban elintézhető a karácsonyi asztalra vagy a karácsonyfa alá kerülő termékek beszerzése.

A Gazdasági Versenyhivatal – a kormánnyal való együttműködésben – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával. A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként

ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer- és háztartási termékének napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogérialánc összesen 1799 üzletében.

Az online Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható – húsfélék, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, tartós élelmiszerek –, amelyek karácsonykor az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik. Mindemellett 2025 nyarától már különböző háztartási, illetve higiénés termékek napi szinten frissülő ára is nyomon követhető az Árfigyelőben.

Hatásos volt a bevezetése

A GVH korábban megállapította, hogy az Árfigyelő hatásaként megközelítőleg 10 százalékponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A Makronóm Intézet számításai szerint pedig

a rendszer a 2023–2024-es téli hónapokban közel húszmilliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak árcsökkentő hatásain keresztül.

A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online ár-összehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében. A 2025 júliusától elérhető rendszer fél évig próbaüzemmódban működött, a továbbfejlesztett verziót pedig a napokban élesítették a szomszédos országban. A szlovák rendszerben egyelőre kevesebb termék ára követhető nyomon, mint a magyarban.