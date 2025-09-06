Az OpenAI türelmet és még több pénzt vár a befektetőktől – óriási összeget szórnának el

Jelentősen növelte a következő évek veszteségeire vonatkozó előrejelzését az OpenAI, mely ma már arra számít, hogy 2029-ig 115 milliárd dollárt éget el a növekedés érdekében, ami mintegy 80 milliárd dollárral több a korábban becsült értéknél.

Az OpenAI egyre növekvő veszteségekkel számol

A The Information tudósítása szerint az idei veszteség több mint 8 milliárd dollár lehet, 1,5 milliárd dollárral több, mint a korábbi előrejelzés, ám ez jövőre megduplázódhat, és elérheti a 17 milliárd dollárt, ami 10 milliárd dollárral több a cég előző becslésénél. Az igazán brutális kiadások azonban csak ez után következnek, a mesterségesintelligencia-startup 2027-ben 35, 2028-ban pedig 45 milliárd dolláros veszteségre számít. Az utóbbi több mint négyszerese a korábban jósolt 11 milliárd dolláros veszteségnek.

Nemcsak a kiadások nőnek, egyes bevételekből is kevesebb lehet

A szükséges tőkemennyiség éles emelkedését a ChatGPT fejlesztője az olyan költségek növekedésével indokolta, mint az adatközpontok építése vagy épp a Broadcommal közös mesterségesintelligencia-csipek fejlesztése, melyeket Sam Altman cége belső használatra és nem eladásra szán. Ugyanakkor a négyéves időszakot tekintve csökkentek a Salesforce és mások számára eladott alkalmazásprogramozási felülethez (API) kapcsolódó bevételek is 5 milliárd dollárral, és

26 milliárd dollárral kevesebb bevételre számít az OpenAI az MI-ügynökök értékesítéséből is, tehát az ember számára önálló módon feladatokat elvégző rendszerekből.

Az nem világos, hogy változott-e a cég ingyenes felhasználók monetizálásáról szóló becslése, mely jövőre felhasználónként 2, az évtized végére pedig 15 dollár éves bevétellel számol a területen, 80-85 százalékos bruttó haszon mellett, ami a Facebook eredményeihez hasonló.

A Reuters összefoglalója felidézi azt is, hogy a cég júliusban szorosabbra fűzte együttműködését az Oracle nevű vállalattal, mellyel együttműködve 4,5 gigawatt adatközpont-kapacitást hozhatnak létre a Stargate kezdeményezés keretében. A Microsoft támogatását élvező startup újabban a Google Cloudtól is vásárol számítási kapacitásokat.