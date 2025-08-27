Nem tud megegyezni a Microsoft és az OpenAI: idén még biztosan nonprofit marad a startup, de a hagyományos céggé alakulás elkerülhetetlen

Az OpenAI sosem volt hagyományos vállalat, ám ennek ellenére is képes volt őrült összegeket felhajtani, ám az újabb befektetők ma már inkább azt preferálnák, ha sikerülne a korábbi struktúrát hagyományos cégformára módosítani, és a nyereségmegosztást és a Microsoft esetében a szellemi tulajdonhoz való hozzáférést biztosító korábbi egyezségeket egyszerű részvénytulajdonra váltanák.

A Microsoft támogatása sokat segített az OpenAI-nak, de ma már nehezíti a mesterségesintelligencia-startup fejlődését / Fotó: JRdes / Shutterstock (illusztráció)

A legutóbbi finanszírozási körben már 300 milliárd dollárra értékelt startup átalakítása azonban az egész emberiséget kedvezményezettként megnevező nonprofitból hagyományos vállalattá nem egyszerű, különösen a Microsoft ellenállása miatt, így a restrukturálás akár a következő évig is húzódhat. Ez azért is különösen fontos, mert az egyezség elmaradása lehetővé tenné, hogy a Softbank visszatartson 10 milliárd dollárt a legutóbbi körben megígért 40 milliárd dollárból, és hátráltatná a ChatGPT-fejlesztő további tőkeemeléseit is, melyre az egyelőre elképesztő összegeket elégető startupnak szüksége van a további működéshez.

Ezek a Microsoft és OpenAI közötti vita fő kérdései

A mesterségesintelligencia-startup és a Microsoft szerződése 2030-ig él, és egyebek mellett kizárólagos jogot ad a tech óriásnak az OpenAI alkalmazásprogramozó felületének (API) hosztolásához az Azure felhőn. Sam Altman cége azonban szeretne az API terén az Amazon Web Servicesszel és a Google-lal is együttműködni, hasonlóan a nagy versenytársához, az Anthropichoz. Ez növelhetné a mesterségesintelligencia-startup API-bevételét, mely jelenleg a cég évesített 12 milliárd dolláros forgalmának a negyedét adja – írja a Financial Times.

Azonban a Microsoftnak nem igazán érdeke, hogy hozzáférést biztosítson versenytársainak, így a megállapodás elég szűk lehet, és csak abban az esetben nyitná meg az OpenAI előtt az utat más felhőszolgáltatókhoz, ha nem Azuret használó kormányzati ügynökségekkel üzletel.

A vita másik fontos pontja a Microsoft hozzáférése az OpenAI szellemi tulajdonához, például annak a kérdése, hogy a szoftveróriás láthatja-e, hogyan születnek az új modellek, vagy csupán felhasználhatja őket a termékeiben.

Ehhez kapcsolódik az általános mesterségesintelligencia-záradék (AGI), mely a mesterséges intelligencia Szent Gráljának tartott AGI megjelenéséig biztosítja a hozzáférést a Microsoftnak az OpenAI szellemi tulajdonához.

A szerződés definíciója szerint az AGI egy olyan erősen autonóm rendszer, mely felülmúlja az embereket a legtöbb, gazdaságilag értékes munkában. Mivel ez eléggé tágan értelmezhető, Satya Nadella Microsoft-vezér megszabadulna a záradéktól, miközben az OpenAI ragaszkodik hozzá, hiszen az egyik ütőlapja lehet kezdeti támogatójával szemben.