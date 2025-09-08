Kiváló formában a magyar blue chipek, jó erőben a forint

A BUX 103 600 ponton nyitott, közel félszázalékos pluszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe a pénteki 1 százalékos esés után pozitív korrekciót mutat. A forint az erős hét után is erősen kezdett.
Vegyesen zárult a hét az amerikai részvénypiacon, a gyengébb munkaerőpiaci adatok ugyanis eltérő hatással voltak egyes szektorokra. A romló amerikai gazdasági kilátások miatt a pénzügyi és energiaszektor alulteljesítő volt, míg a nyersanyagkapcsolt részvények és az ingatlanszektor erősen zárta a pénteki kereskedést.
Ezen a héten elsősorban
az inflációs adatok lehetnek fókuszban,
csütörtökön érkeznek az amerikai adatok.
Hétfőn hajnalban Ázsiában kiváló hangulat uralkodott. A japán Nikkei másfél százalékos pluszba pattant. A hongkongi Hang Seng 1 százalékot emelkedett. A kontinentális kínai Sanghaj Compsite fél százalékot kapaszkodott.
Az európai határidős indexek kisebb pluszokat jeleznek előre a reggeli órákban.
Igen erős hetet zárt múlt héten a forint, az euró-forint a 396 feletti szintekről indulva egészen 392-ig süllyedt, ami közel egyéves csúcsot jelent. A dollár gyengülése mellett a forint múlt heti teljesítményét segíthette Varga Mihály jegybankelnök beszéde is a Közgazdász Vándorgyűlésen.
Hétfőn reggel 393 környékén várta a tőzsdenyitást az euró-forint.
