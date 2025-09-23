Vissza az alapokhoz – Stratégiai átalakulás a Porschénál

A péntek este érkezett tájékoztatás szerint a Porsche rendkívüli stratégiai fordulatot hirdetett meg, amely egyszerre célozza a termékportfólió rugalmasabbá tételét, a pénzügyi ellenálló képesség növelését és a márka megerősítését. A döntés azt követően született, hogy a Porsche 2025 első fél évében csökkenő árbevételről és gyakorlatilag harmadára eső profitabilitásról számolt be, emellett pedig jelentős piaci részesedést is vesztett. A frissített eredmény-előrejelzések már tartalmazzák az amerikai vámok lehetséges negatív hatásait is, ami különösen fájó a termékeit teljes egészében Európában gyártó márka számára.
Oliver Blume vezérigazgató szerint a világ „drámaian és előre nem látható módon” változik, ezért a korábbi döntések egy része ma már más megvilágításba került. A Porsche a korábbi agresszíven elektrifikációpárti stratégiát rugalmasabb megközelítéssel kívánja felváltani, elsősorban a belső égésű motorok lassabb kivezetésével. Jó példa erre a 718-as modell, amelyet korábban kizárólag elektromos kivitelben akartak piacra dobni, az új stratégiai tervben viszont belső égésű változat is szerepel. Ennek a lépésnek a vásárlók várhatóan örülni fognak, hiszen az értékesítési adatokból egyértelműen kiderült, hogy a Porsche rajongói továbbra is a benzinmotoros modelleket részesítik előnyben. A Taycan az egyik legveszteségesebb sorozatnak bizonyult a vállalat történetében, és az új, teljesen elektromos Macan sem hozta a várt sikereket.
Az alapokhoz való visszatérés mellett a Porsche természetesen nem adja fel az elektromos hajtású modellek fejlesztését. Szinte minden jelenlegi modellnél biztosítani fogják mind a belső égésű, mind az elektromos hajtásláncot, miközben
fejlesztése is zajlik Stuttgartban.
A közép- és hosszú távú stratégiai váltás rövid távú pénzügyi hatásai ugyanakkor nagyon kedvezőtlenek.
A 2025-ös pénzügyi évre a Porsche a korábban kommunikált 37–38 milliárd eurós árbevételi várakozását fenntartotta, azonban a 6,5–8,5 százalékos működési marzzsal szemben a stratégiai újratervezés és a vámok hatásai miatt már csak enyhén pozitív, de maximum 2 százalékos működési marzsot jelzett előre. A közép- és hosszú távú kilátások is romlottak: a korábbi 15–17 százalékos működési marzscél helyett a Porsche immár 10–15 százalékos sávot prognosztizál.
A Volkswagen csoport számára a Porsche stratégiai fordulata szintén jelentős negatív eredményhatással jár az idei évben. A konszern 5,1 milliárd euró értékű, készpénzmozgással nem járó értékvesztést lesz kénytelen elkönyvelni, ami a működési marzsot a korábbi 4–5 százalékról 2–3 százalékra csökkenti. Ez óriási hatás egy 320 milliárd eurós árbevételű óriás esetében. A befektetői bizalom erősítése érdekében ugyanakkor a Volkswagen csoport jelezte, hogy a 2025 után fizetendő osztalék meghatározásánál ezt a negatív eredményhatást nem veszi figyelembe, így a befektetők a tavalyihoz hasonló kifizetésre számíthatnak.
A Porsche bejelentése és stratégiai fordulata több üzenetet is hordoz a piac számára. Egyrészt világossá teszi, hogy a Volkswagen csoport prémiummárkái is kénytelenek kompromisszumokat kötni az elektromos átállás lassúsága és a geopolitikai feszültségek közepette. Másrészt megerősíti a konszern azon törekvését, hogy rugalmasabb, több lábon álló termék- és technológiai stratégiát kövessen, amely egyszerre szolgálja ki a hagyományos sportautók rajongóit és az elektromos meghajtás iránt nyitott vásárlókat. Ahogy Jochen Breckner pénzügyi igazgató fogalmazott:
A cél a jövedelmezőség és az ellenálló képesség erősítése. Ez a stratégiai fordulat nem csupán a Porsche jövőjét határozza meg, hanem a Volkswagen csoport egészének alkalmazkodóképességét is a globális autóipar új korszakában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.