Vissza az alapokhoz – Stratégiai átalakulás a Porschénál

A péntek este érkezett tájékoztatás szerint a Porsche rendkívüli stratégiai fordulatot hirdetett meg, amely egyszerre célozza a termékportfólió rugalmasabbá tételét, a pénzügyi ellenálló képesség növelését és a márka megerősítését. A döntés azt követően született, hogy a Porsche 2025 első fél évében csökkenő árbevételről és gyakorlatilag harmadára eső profitabilitásról számolt be, emellett pedig jelentős piaci részesedést is vesztett. A frissített eredmény-előrejelzések már tartalmazzák az amerikai vámok lehetséges negatív hatásait is, ami különösen fájó a termékeit teljes egészében Európában gyártó márka számára.

Fontos döntést hozott meg a Porsche / Fotó: Silas Stein

Oliver Blume vezérigazgató szerint a világ „drámaian és előre nem látható módon” változik, ezért a korábbi döntések egy része ma már más megvilágításba került. A Porsche a korábbi agresszíven elektrifikációpárti stratégiát rugalmasabb megközelítéssel kívánja felváltani, elsősorban a belső égésű motorok lassabb kivezetésével. Jó példa erre a 718-as modell, amelyet korábban kizárólag elektromos kivitelben akartak piacra dobni, az új stratégiai tervben viszont belső égésű változat is szerepel. Ennek a lépésnek a vásárlók várhatóan örülni fognak, hiszen az értékesítési adatokból egyértelműen kiderült, hogy a Porsche rajongói továbbra is a benzinmotoros modelleket részesítik előnyben. A Taycan az egyik legveszteségesebb sorozatnak bizonyult a vállalat történetében, és az új, teljesen elektromos Macan sem hozta a várt sikereket.

Az alapokhoz való visszatérés mellett a Porsche természetesen nem adja fel az elektromos hajtású modellek fejlesztését. Szinte minden jelenlegi modellnél biztosítani fogják mind a belső égésű, mind az elektromos hajtásláncot, miközben

a Taycan és a Macan mellé

új, teljesen elektromos Cayenne és 718 modellek

fejlesztése is zajlik Stuttgartban.

A közép- és hosszú távú stratégiai váltás rövid távú pénzügyi hatásai ugyanakkor nagyon kedvezőtlenek.

A 2025-ös pénzügyi évre a Porsche a korábban kommunikált 37–38 milliárd eurós árbevételi várakozását fenntartotta, azonban a 6,5–8,5 százalékos működési marzzsal szemben a stratégiai újratervezés és a vámok hatásai miatt már csak enyhén pozitív, de maximum 2 százalékos működési marzsot jelzett előre. A közép- és hosszú távú kilátások is romlottak: a korábbi 15–17 százalékos működési marzscél helyett a Porsche immár 10–15 százalékos sávot prognosztizál.