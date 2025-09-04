Kifarol az elitklubból a legendás autógyártó, ennek súlyos következményei lesznek

Elérkezett a német tőzsde irányadó indexének, a DAX40-nek a felfrissitése, ami több cégnek is komoly arculcsapást jelent, köztük a legértékesebb és legnagyobb forgalmú cégek kosarából kipottyanó Porsche AG-nek.
A Volkswagen csoport luxus sportautókat gyártó cégének részvényárfolyama alapján számított értéke 20,3 milliárd euróra esett vissza, azaz bő másfél év alatt 40 százalékkal értékelődött le, ebből az idén 23 százalékot szedett össze. Nála gyengébben a DAX-tagok közül csak a gyógyszeripari Merck KGaA szerepelt, amely 42 százalékos veszített a kapitalizációjából.
A frankfurti tőzsdét üzemeltető Deutsche Boerse nem is tudta volna jobban időzíteni mai bejelentését az indexből kipottyanó nagyvállalatokról, hiszen tegnap épp az autógyártó-óriás névadója, a Volkswagen Bogárt megalkotó Ferdinand Porsche 150 éves születésnapjáról emlékezett meg a világ.
A Porsche részvényeit 2022 októberében vezették be a frankfurti börzére, az elsődleges tőzsdei kibocsátás (IPO) az év legnagyobb durranásának bizonyult Európában, hatalmas érdeklődés övezte.
A sportautógyártót a kínai kereslet drámai csökkenése mellett Donald Trump vámpolitikája taglózta le, az Európában készült autókat ugyanis a korábbi 2,5 százalék helyett jelenleg 27,5 százalékos vám sújtja, az ezzel járó drágulás még a Porsche autók amerikai szerelmeseinek is megfeküdte a gyomrát.
Donald Trump az Európai Bizottsággal július végén egyezségre jutott a vámtarifák ügyében, de a közeljövőben 15 százalékra lecsavart kulcs sem okoz majd maradéktalan boldogságot a stuttgarti vállalatnál.
Oliver Blume vezérigazgató, aki egyben a Volkswagen csoport első embere is, azt mondta a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, hogy a Porschének nem lehet más célja, mint mielőbb visszakerülni a német tőzsdecégek elitklubjába, s ez a vállalat új, letisztult stratégiájának végrehajtásával sikerülni fog.
A kiesésükkel kapcsolatban a részvény alacsony közkézhányadát okolta, ennek a hatása a volatilitásban és az árfolyam mozgatásában is megmutatkozott. A befektetők kis tételekkel is jelentősen ki tudják téríteni a kurzust, s Blume szerint a cég jelenlegi árfolyama nyilvánvalóan nem tükrözi vissza a Porsche valós értékét. Ebben persze a tulajdonosok is ludasak. A Porsche AG-ben
Más áldozata is volt a revíziónak: kiesett az indexből a gyógyászati-gyógyszeripari eszközöket gyártó Sartorius, amelyet a GEA nevű, élelmiszerfeldolgozóipari technológiákkal foglalkozó vált fel.A változások hivatalos hatályba lépési dátuma szeptember 22.
A Porsche kiesése a DAX40-ből azt is jelenti, hogy az indexkövető befektetési alapoknak nem kell betárazniuk a részvényeiből, azaz kiszórhatják őket, ami rendszerint újabb pofont ad az árfolyamnak. A negatív hatás a presztízsveszteségen túl tehát kézzelfogható hátrányokkal, súlyos veszteségekkel is jár.
Bádogostanoncból a Bogár megalkotójáig: 150 éve született Ferdinand Porsche
Ferdinand Porsche az autótervezés kultikus alakja, innovátora volt, történelmi megítélésére azonban náci múltja máig súlyos árnyat vet. A Volkswagen Bogár megalkotója 150 évvel ezelőtt született, örökségéből ma is táplálkozik a járműipar. A dinasztiaalapító Ferdinand Porsche neve autóiban is tovább él.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.