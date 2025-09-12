Deviza
Óriásit kaszáltak ma a pesti tőzsdén egy részvénnyel: ez most a tuti siker

Jelentős eséssel zárt pénteken a pesti tőzsde, a forint viszont remekelt az euróval és a dollárral szemben. A nap hazai sztárja a részvények közül a 20 százalékot ralizó Rába volt.
K. T.
2025.09.12, 17:37
Frissítve: 2025.09.12, 17:43

Gyengén zárta a hetet a pesti tőzsde, a hazai vezető részvényindex, a BUX 1,1 százalékos esést követően 101 199 ponton fejezte be a pénteki kereskedést, ám így is lehetett egy nap alatt 20 százalékot keresni a parketten.

BUX, pesti tőzsde, részvény, Rába, forint
Pirosban zárt a BUX pénteken, de így is akadt jó részvénysztori a pesti parketten, a Rába ötödével drágult / Fotó: Vémi Zoltán

A blue chipek közül  a Mol szenvedte el a legnagyobb, 2 százalékos esést. Az olajcég árfolyama ezzel 2850 forintra csökkent. Az OTP kurzusa 1,4 százalékkal fordult le, 29 200 forintig. A Magyar Telekom a csütörtöki záróárra, 1868 forintra tért vissza a tőzsdenap végén, a legjobban teljesítő Richter pedig 0,2 százalékkal, 10 180 forintra drágult.

A jól választó tőzsdézők az általánosan pesszimista hazai tőkepiacon is nagyot kaszálhattak. A nap sztárja a Rába volt, amely 20 százalékos ralit követően egészen 250 forintig rakétázott. A járműipari vállalat kurzusát feltehetően még a 4iG felvásárlás híre fűti. 

A távközlési, infokommunikációs és védelmi ipari társaság még hétfőn jelentette be a győri székhelyű vállalat 74 százalékos tulajdonrészének megszerzését. A Rába részvényei közel 44 százalékkal értékelődtek fel a héten.

A leggyengébb piaci teljesítményt a Chameleon Smart Home szenvedte el, amely tőzsdei értékének negyedét veszítette el pénteken.

A forint továbbra is remek formában, az euróval szemben egyéves, a dollárhoz képest pedig kétéves csúcson járt az árfolyam.

A hazai fizetőeszköznek a tegnap közzétett, vártnál gyengébb munkaerőpiaci adat és az annak nyomán induló dollárgyengülés adott újabb lendületet.

Az amerikai pénz egységéért 333,3 forintot kértek a tőzsdezáráskor, ez 0,14 százalékos forinterőt jelez. Az euró/forint keresztárfolyam 0,24 százalékkal került lejjebb. A közös európai pénzt 390,6 forinton váltják.

 

