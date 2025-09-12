Óriásit kaszáltak ma a pesti tőzsdén egy részvénnyel: ez most a tuti siker

Gyengén zárta a hetet a pesti tőzsde, a hazai vezető részvényindex, a BUX 1,1 százalékos esést követően 101 199 ponton fejezte be a pénteki kereskedést, ám így is lehetett egy nap alatt 20 százalékot keresni a parketten.
A blue chipek közül a Mol szenvedte el a legnagyobb, 2 százalékos esést. Az olajcég árfolyama ezzel 2850 forintra csökkent. Az OTP kurzusa 1,4 százalékkal fordult le, 29 200 forintig. A Magyar Telekom a csütörtöki záróárra, 1868 forintra tért vissza a tőzsdenap végén, a legjobban teljesítő Richter pedig 0,2 százalékkal, 10 180 forintra drágult.
A jól választó tőzsdézők az általánosan pesszimista hazai tőkepiacon is nagyot kaszálhattak. A nap sztárja a Rába volt, amely 20 százalékos ralit követően egészen 250 forintig rakétázott. A járműipari vállalat kurzusát feltehetően még a 4iG felvásárlás híre fűti.
A távközlési, infokommunikációs és védelmi ipari társaság még hétfőn jelentette be a győri székhelyű vállalat 74 százalékos tulajdonrészének megszerzését. A Rába részvényei közel 44 százalékkal értékelődtek fel a héten.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A leggyengébb piaci teljesítményt a Chameleon Smart Home szenvedte el, amely tőzsdei értékének negyedét veszítette el pénteken.
A forint továbbra is remek formában, az euróval szemben egyéves, a dollárhoz képest pedig kétéves csúcson járt az árfolyam.
A hazai fizetőeszköznek a tegnap közzétett, vártnál gyengébb munkaerőpiaci adat és az annak nyomán induló dollárgyengülés adott újabb lendületet.
Az amerikai pénz egységéért 333,3 forintot kértek a tőzsdezáráskor, ez 0,14 százalékos forinterőt jelez. Az euró/forint keresztárfolyam 0,24 százalékkal került lejjebb. A közös európai pénzt 390,6 forinton váltják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.