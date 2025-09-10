Kirobbanó formában van a Rheinmetall, és a vezérigazgató szerint ez még csak a kezdet

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója szerint a német fegyvergyártó vállalat 2030-ra 40–50 milliárd eurós árbevételt és 20 százalékos profitmarzsot érhet el. Vélekedését azzal az érvvel támasztotta alá, hogy jelentős beruházásokat hajtottak végre a gyártás digitalizálásába és a költségek csökkentésébe, ez pedig nagymértékben javíthatja a marzsokat – derült ki a Bloombergnek adott interjújából.
A vállalat kulcsszereplője az európai védelmi ipar megerősítésének, a kormányok több százmilliárd eurót fordítanának országaik újrafegyverzésére. Ez a központi szerep hozzájárult ahhoz, hogy a Rheinmetall részvényei az idén csaknem háromszorosára emelkedtek, 84 milliárd euróra emelve ezzel a vállalat értékét, valamint a legjobban teljesítő céggé téve a német DAX indexben. A fegyverektől a tankokon és páncélozott járműveken át a lőszerekig változatos termékpalettával rendelkező Rheinmetall tavaly valamivel kevesebb, mint 10 milliárd eurós árbevételt ért el.
Papperger elmondta, nem aggódik amiatt, hogy az európai kormányok megadóztatnák a katonai megrendelésekből származó extra nyereségeket, mivel a befektetők számára a vállalat teljesítménye a fontos. Szerinte:
Jelenleg még bőven van növekedési lehetőség, piaci kapitalizációban is.
A vállalat terjeszkedik a légvédelem területén, és kulcsfontosságú partnere Ukrajnának is, különösen a lőszerellátásban. A német fegyvergyártó az ukrajnai háború miatt bővíti és korszerűsíti a lőszergyártást.
Papperger szkeptikus azt tekintve, hogy tűzszünetet kötnének a felek az orosz–ukrán háborúban. Szerinte Vlagyimir Putyinnak „nincs vesztenivalója”, ezért Európa felfegyverzése és biztonsága a következő 10-15 évben prioritás lesz.
