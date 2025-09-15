Szétverték ezt a blue chipet a befektetők az idén - kiváló beszálló vagy a vég kezdete?

Az amerikai részvénypiac egyik, ha nem a legnagyobb idei alulteljesítője az egészségügyi, egészen pontosan egészségbiztosítási ipar egyik kulcsfigurája, a UnitedHealth. A vállalat részvényei jelenleg 30 százalékos mínuszban járnak az idei évet tekintve, úgy, hogy a cég a Dow Jones indexének egyik legrégebbi és legstabilabb szereplője, és mint olyan, nem tekinthető kiemelten kockázatos eszköznek. Mindez alapján a részvény jelenleg kiváló beszállási lehetőséget jelenthet első ránézésre, főleg úgy, hogy nemrég Warren Buffett maga is bevásárolt a papírból – vannak azonban olyan tényezők, amik árnyalják a képet.
A UnitedHealth részvénye az idei mélyrepülés csúcspontján több mint 50 százalékos gödörben járt január elsejétől számítva, az augusztus elseji kereskedésben a kurzus 234 dollárig szakadt. Ezt követően jelentette be Warren Buffett, hogy a Berkshire bevásárolt a cég papírjaiból: a bejelentés napjának estéjére már 27 százalékos erősödésen volt túl a részvény a lokális mélyponthoz mérten, a befektetők Buffett színvallása napján egyedül 12 százalékot toltak felfelé a vállalat árfolyamán. A vételi logika a befektetők oldaláról érthető, hisz Buffettnél kevés jobb befektetőt hordott a hátán a föld, Omaha Orákulumának stratégiája pedig önmagában is meggyőző:
Az omahai mágus ezt látta a részvényben, mikor a vétel mellett döntött, az elemzők ugyanis kiemelik, a jelenlegi eredményességi visszaesés csak átmenetinek tűnik a cégnél, ami a vártnál jelentősebb gyógyszerár-emelkedésnek tudható be, a szektor részvényei pedig rendre felülteljesítik a tágabb piacot, de legrosszabb esetben is tartják a lépést vele.
Az pedig, amit a részvény Buffett pozíciófelvétele óta művel – ugyan tekinthető valamelyest önbeteljesítő jóslatnak is az omahai jós vételi jelzésének tektonikus hatása nyomán –, igazán figyelemre méltó: az augusztus eleji mélypont óta 48 százalékot ralizott az árfolyam, igaz, még így is 30 százalékos mínuszban jár az idén.
Buffett vétele ide vagy oda, azt nem lehet mondani, hogy a UnitedHealth részvénye ok nélkül forogna ekkora diszkont mellett:
És persze a külső környezet sem kedvező (igaz, ez a teljes gyógyszeripart nyomja), hiszen Donald Trump a gyógyszerárak csökkentését kívánja elérni, ennek pedig jelentős hatása lehet a szektorban érdekelt vállalatok működésére is.
Mindennek eredőjeként az elemzői célárak és vételi ajánlások alakulását is érdemes megnézni: a TipRanks gyűjtése szerint 19 elemző követi a céget, 16-an vételi, ketten tartási, egy szakértő pedig eladási ajánlást tart fenn rá, a célárak átlaga viszont jelentős mértékben, közel 10 százalékkal helyezkedik el a jelenlegi árfolyamszint alatt, így az óvatosság sem tekinthető indokolatlannak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.