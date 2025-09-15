Szétverték ezt a blue chipet a befektetők az idén - kiváló beszálló vagy a vég kezdete?

Az amerikai részvénypiac egyik, ha nem a legnagyobb idei alulteljesítője az egészségügyi, egészen pontosan egészségbiztosítási ipar egyik kulcsfigurája, a UnitedHealth. A vállalat részvényei jelenleg 30 százalékos mínuszban járnak az idei évet tekintve, úgy, hogy a cég a Dow Jones indexének egyik legrégebbi és legstabilabb szereplője, és mint olyan, nem tekinthető kiemelten kockázatos eszköznek. Mindez alapján a részvény jelenleg kiváló beszállási lehetőséget jelenthet első ránézésre, főleg úgy, hogy nemrég Warren Buffett maga is bevásárolt a papírból – vannak azonban olyan tényezők, amik árnyalják a képet.

Hatalmas ralin van túl a UnitedHealth a fájdalmas alulteljesítés ellenére is

A UnitedHealth részvénye az idei mélyrepülés csúcspontján több mint 50 százalékos gödörben járt január elsejétől számítva, az augusztus elseji kereskedésben a kurzus 234 dollárig szakadt. Ezt követően jelentette be Warren Buffett, hogy a Berkshire bevásárolt a cég papírjaiból: a bejelentés napjának estéjére már 27 százalékos erősödésen volt túl a részvény a lokális mélyponthoz mérten, a befektetők Buffett színvallása napján egyedül 12 százalékot toltak felfelé a vállalat árfolyamán. A vételi logika a befektetők oldaláról érthető, hisz Buffettnél kevés jobb befektetőt hordott a hátán a föld, Omaha Orákulumának stratégiája pedig önmagában is meggyőző:

jó cégeket venni,

amelyek lehetőleg diszkonttal forognak éppen a piacon.

Az omahai mágus ezt látta a részvényben, mikor a vétel mellett döntött, az elemzők ugyanis kiemelik, a jelenlegi eredményességi visszaesés csak átmenetinek tűnik a cégnél, ami a vártnál jelentősebb gyógyszerár-emelkedésnek tudható be, a szektor részvényei pedig rendre felülteljesítik a tágabb piacot, de legrosszabb esetben is tartják a lépést vele.

Az pedig, amit a részvény Buffett pozíciófelvétele óta művel – ugyan tekinthető valamelyest önbeteljesítő jóslatnak is az omahai jós vételi jelzésének tektonikus hatása nyomán –, igazán figyelemre méltó: az augusztus eleji mélypont óta 48 százalékot ralizott az árfolyam, igaz, még így is 30 százalékos mínuszban jár az idén.