Deviza
EUR/HUF391.08 +0.16% USD/HUF333.67 +0.2% GBP/HUF452.28 +0.23% CHF/HUF418.59 +0.17% PLN/HUF91.9 +0.17% RON/HUF77.14 +0.04% CZK/HUF16.08 +0.2% EUR/HUF391.08 +0.16% USD/HUF333.67 +0.2% GBP/HUF452.28 +0.23% CHF/HUF418.59 +0.17% PLN/HUF91.9 +0.17% RON/HUF77.14 +0.04% CZK/HUF16.08 +0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvény
UnitedHealth
Warren Buffett

Szétverték ezt a blue chipet a befektetők az idén - kiváló beszálló vagy a vég kezdete?

A Dow Jones indexének egyik legnagyobb alulteljesítőjét az ág is húzza, Warren Buffett mégis vételre érdemesnek találta a cég részvényeit. A UnitedHealth akkorát szakadt az idén, hogy még egy 50 százalékos rali után sem örülhetnek a befektetők.
Mészáros Gergő
2025.09.15, 08:10

Az amerikai részvénypiac egyik, ha nem a legnagyobb idei alulteljesítője az egészségügyi, egészen pontosan egészségbiztosítási ipar egyik kulcsfigurája, a UnitedHealth. A vállalat részvényei jelenleg 30 százalékos mínuszban járnak az idei évet tekintve, úgy, hogy a cég a Dow Jones indexének egyik legrégebbi és legstabilabb szereplője, és mint olyan, nem tekinthető kiemelten kockázatos eszköznek. Mindez alapján a részvény jelenleg kiváló beszállási lehetőséget jelenthet első ránézésre, főleg úgy, hogy nemrég Warren Buffett maga is bevásárolt a papírból – vannak azonban olyan tényezők, amik árnyalják a képet.

UnitedHealthcare Corporate Headquarters, UnitedHealth,
Hatalmas ralin van túl a UnitedHealth a fájdalmas alulteljesítés ellenére is / Fotó: NurPhoto via AFP

Hatalmas ralin van túl a UnitedHealth a fájdalmas alulteljesítés ellenére is

A UnitedHealth részvénye az idei mélyrepülés csúcspontján több mint 50 százalékos gödörben járt január elsejétől számítva, az augusztus elseji kereskedésben a kurzus 234 dollárig szakadt. Ezt követően jelentette be Warren Buffett, hogy a Berkshire bevásárolt a cég papírjaiból: a bejelentés napjának estéjére már 27 százalékos erősödésen volt túl a részvény a lokális mélyponthoz mérten, a befektetők Buffett színvallása napján egyedül 12 százalékot toltak felfelé a vállalat árfolyamán. A vételi logika a befektetők oldaláról érthető, hisz Buffettnél kevés jobb befektetőt hordott a hátán a föld, Omaha Orákulumának stratégiája pedig önmagában is meggyőző:

  • jó cégeket venni, 
  • amelyek lehetőleg diszkonttal forognak éppen a piacon. 

Az omahai mágus ezt látta a részvényben, mikor a vétel mellett döntött, az elemzők ugyanis kiemelik, a jelenlegi eredményességi visszaesés csak átmenetinek tűnik a cégnél, ami a vártnál jelentősebb gyógyszerár-emelkedésnek tudható be, a szektor részvényei pedig rendre felülteljesítik a tágabb piacot, de legrosszabb esetben is tartják a lépést vele. 

Az pedig, amit a részvény Buffett pozíciófelvétele óta művel – ugyan tekinthető valamelyest önbeteljesítő jóslatnak is az omahai jós vételi jelzésének tektonikus hatása nyomán –, igazán figyelemre méltó: az augusztus eleji mélypont óta 48 százalékot ralizott az árfolyam, igaz, még így is 30 százalékos mínuszban jár az idén. 

 

Van oka a tetemes mínusznak

Buffett vétele ide vagy oda, azt nem lehet mondani, hogy a UnitedHealth részvénye ok nélkül forogna ekkora diszkont mellett: 

  • az év elején két egymást követő eredményközlésével is leverte az elemzői várakozások lécét, 
  • majd visszavonta éves eredményvárakozását, 
  • és ha mindez nem lenne elég, hirtelen még a vezérigazgató is lemondott a cég éléről, 
  • mely ellen egyébként nemrég nyomozást is indított az amerikai igazságügy biztosítási csalás miatt. 

És persze a külső környezet sem kedvező (igaz, ez a teljes gyógyszeripart nyomja), hiszen Donald Trump a gyógyszerárak csökkentését kívánja elérni, ennek pedig jelentős hatása lehet a szektorban érdekelt vállalatok működésére is. 

Mindennek eredőjeként az elemzői célárak és vételi ajánlások alakulását is érdemes megnézni: a TipRanks gyűjtése szerint 19 elemző követi a céget, 16-an vételi, ketten tartási, egy szakértő pedig eladási ajánlást tart fenn rá, a célárak átlaga viszont jelentős mértékben, közel 10 százalékkal helyezkedik el a jelenlegi árfolyamszint alatt, így az óvatosság sem tekinthető indokolatlannak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu