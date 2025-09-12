Deviza
IT
kibervédelmi
ViVeTech

Különleges cég lehet a pesti tőzsde új felfedezettje: nincs még egy ilyen papír a parketten

Az első fél évben 542,2 millió forintos nettó árbevételt ért el a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett kibervédelmi cég. A ViVeTech a 2025-ös pénzügyi év egészét tekintve 20-25 százalékos árbevétel-növekedésre számít a tavalyi évben elért rekordszintű, közel 1,4 milliárd forint után.
Murányi Ernő
2025.09.12, 16:15
Frissítve: 2025.09.12, 16:41

Az idei üzleti évre jellemző szezonális hatások miatt – a tavalyi év első felében elért 742,4 millió forintos nettó árbevételhez képest – 27 százalékkal kevesebb, 542,2 millió forintos árbevételt ért el a ViVeTech kibervédelmi cég a június 30-án lezárult első fél évben – derül ki a társaság pénteken publikált gyorsjelentéséből.

ViVeTech
A ViVeTech a kibertámadások elleni védekezést segíti / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az intenzív kereskedelmi tevékenységnek köszönhetően 2025-ben tovább bővült a ViVeTech ügyfélköre, és idén már olyan projektekre is sikerült leszerződnünk, amelyek éven túlnyúló, 2-3 évre szóló megbízást jelentenek a társaságnak, így stabilizálják a cash-flow helyzetünket, és fedezetet biztosítanak a fejlesztési terveink és a nemzetközi terjeszkedésünk finanszírozásához. Az év első hat hónapjában a projektek előkészítése és a szerződések megkötése zajlott, így az idénre tervezett bevételek nagyobb részét a második félévben realizáljuk majd” – mondta el Márton Miklós, a ViVeTech Nyrt. vezérigazgatója. 

Rendelésállományunk már az első félév végére meghaladta az 1,5 milliárd forintot, ami alapján a 2025-ös pénzügyi év egészére – a tavalyi rekordszintű, közel 1,4 milliárd forintos árbevétel után – 20-25 százalékos árbevétel-növekedést várunk az előző évhez képest”

– emelte ki. 

Sikeres volt a zártkörű alaptőke-emelés

Idén tavasszal jelentettük be, hogy a nemzetközi piaci jelenlétünk erősítésének, illetve a disztribúciós hálózatunk kiépítésének támogatása céljából tőkeemelést tervezünk. A zártkörű tőkeemelés június végén lezárult, és ennek keretében mintegy 60 millió forint tőke bevonására került sor, ami – különösen a jelenlegi tőkepiaci körülmények között – kiemelkedő sikernek tekinthető. Ez egyértelműen igazolja, hogy a stratégiánk és a hosszú távú jövőképünk egyaránt meggyőző a befektetők számára” – tette hozzá Márton Miklós.

Az idei évtől a ViVeTech belépett az osztalékpapírok körébe, amelybe a BÉT-en szereplő cégek csupán ötöde tartozik. 

A társaság tavalyi nyeresége közel 20 százalékát a következő napokban fizeti ki a részvényesek számára.

Az osztalékfizetés mellett a ViVeTech hosszú távon is elkötelezett.

Egy év alatt 37 százalékkal emelkedett a ViVeTech árfolyama

A 2011-ben alapított, magyar tulajdonú ViVeTech Nyrt. IT-biztonsági megoldásaival többek között hazai és nemzetközi kritikus infrastruktúra-szolgáltatók – így például az egészségügy, a közlekedés, a közszolgáltatások és a közigazgatás területén működő ügyfelei – kibertámadások elleni védekezését segíti.

A ViVeTech részvényét 2022. május 31-én vezették be a Budapesti Értéktőzsde középvállalatokra specializált Xtend piacára, a társaság nyilvános tulajdonban lévő részvényeinek aránya, azaz a közkézhányada jelenleg 20,17 százalék. 

A ViVeTech árfolyama az elmúlt egy évben – a korábbi időszakhoz képest jelentős forgalomnövekedés mellett – 37 százalékkal emelkedett, a papír záró ára szeptember 9-én 316 forint volt.

A ViVeTech szeptember 23-án online befektetői webináriumot tart,

  •  ahol a cég vezérigazgatója, Márton Miklós 
  • és a társaság gazdasági vezetője, Lendvai Beáta 

bemutatja az idei első féléves pénzügyi eredményeket, a ViVeTech idei terveit és várható eredményeit, továbbá a folyamatban lévő nemzetközi terjeszkedés legfrissebb fejleményeit.

 

