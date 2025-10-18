Mesterséges intelligencia: az EU kiadásai nagyságrendekkel maradnak el Kínától és Amerikától - ennek beláthatatlan következményei lehetnek

Kína és az Egyesült Államok rengeteget költ a mesterséges intelligenciára és az MI-hez kapcsolódó ágazatokra, míg az Európai Unió lemaradt. A távol-keleti ország MI-befektetései idén elérhetik a rekordmagas 98 milliárd dollárt, ami 48 százalékos növekedés 2024-hez képest. Ennek nagy részét, 56 milliárd dollárt a kormány biztosítja.

Az amerikai és kínai MI-befektetések rekordokat döntenek, az EU azonban csak lassan halad / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Amerikai Egyesült Államokban szintén hatalmas növekedés tapasztalható, az első fél évben 162,8 milliárd dollár finanszírozás érkezett a mesterséges intelligenciával foglalkozó startupokhoz, ami a legmagasabb szint 2021 óta. Kiemelkedőnek számított az OpenAI negyvenmilliárd dolláros tőkebevonása áprilisban.

Az Európai Unió is lépett: elindította az Apply AI (Alkalmazz mesterséges intelligenciát!) nevű stratégiát, amelyre egymilliárd euró (több mint 392 milliárd forint) támogatást szán. A terv célja, hogy felgyorsítsa a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazását olyan fontos iparágakban, mint az egészségügy, a védelem, az energia, a gyártás és a közlekedés.

Ez azonban jóval elmarad a kínai és az amerikai beruházások nagyságától.

Érdemes megemlíteni, hogy a pekingi megközelítés eltér az Egyesült Államokra jellemző, főként a magánszektor által ösztönzött MI-beruházásoktól, mivel Washington inkább törvényekkel igyekszik támogatni az ágazatot.

Donald Trump a nyáron számos rendeletet írt alá, amelyek egyszerűsítik a mesterséges intelligencia működéséhez szükséges infrastruktúra, például az adatközpontok kiépítését. A rendeletek részeként Trump megtiltotta az amerikai államoknak, hogy saját MI-szabályozásokat vezessenek be. Trump az év elején még azt is mondta, hogy az elnöki ciklusa alatt 500 milliárd dollárt szán a mesterséges intelligencia fejlesztésére, beleértve hatalmas adatközpontok építését Texasban.

MI a mindennapokban: a kkv-k egy része aktív, de alapvető digitális eszközök hiányoznak

Az európai kis- és középvállalkozások (kkv) rendszeresen igénybe veszik a mesterséges intelligenciát, a Qonto felmérése szerint a kkv-k 46 százaléka naponta használja az MI-t. Ugyanakkor a vállalkozások többsége még nem építette ki az alapvető digitális eszközöket, például a könyvelőprogramokat vagy az adatfeldolgozó megoldásokat.