James Bond autója Trump vámbanánhéján csúszott meg

Több mint 7 százalékkal, 75 angol fontra estek be az Aston Martin Lagonda részvényei hétfőn Londonban, miután a brit luxusautó-gyártó az iparági kilátásokra és az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanságokra hivatkozva friss profitfigyelmeztetést adott ki.

A vámtarifákon csúszott meg az Aston Martin Lagonda / Fotó: AFP

A James Bond-filmekből és pénzügyi hullámvölgyeiről egyaránt híres-hírhedt Aston Martin autómárka tulajdonosa közölte, hogy 2025-ben nagykereskedelmi értékesítési volumene várhatóan 5-9 százalékkal eshet vissza tavalyi 6030 autós forgalmához képest.

Az Aston Martin Lagonda azt is bejelentette, hogy már nem számít pozitív szabad cash flow-ra az év második felében, és azonnal megkezdi jövőbeli költségei és tervezett beruházásai felülvizsgálatát.

Az elemzők a vállalat korábbi előrejelzése alapján 147,8 millió dolláros üzemi veszteséget vártak a vállalattól.

Az iparágat övező globális makrogazdasági környezet továbbra is tele van kihívásokkal

– közölte az autógyártó hétfőn kiadott sajtóközleményében.

Ezek közé tartoznak az amerikai vámok gazdasági hatásával és a kvótamegállapodás bevezetésével kapcsolatos bizonytalanságok, a kínai luxusautókra kivetett adók összevissza változásai, valamint a beszállítói láncban fellépő nyomás fokozódásának lehetősége

– tették hozzá.

Mint ismert, a májusban megkötött amerikai–brit kereskedelmi megállapodás értelmében a két ország megegyezett egymással, hogy a britek évente 100 000 autót exportálhatnak az Egyesült Államokba 10 százalékos vámfizetés mellett, ezen felül azonban 27,5 százalék lesz a tarifa.

Az Aston Martin hétfőn az amerikai kvótával kapcsolatban közölte, hogy a megállapodás

tovább növeli a helyzet komplexitását, és megnehezíti, hogy a vállalat pontos előrejelzést adjon a pénzügyi év végére, illetve 2026-tól kezdődően valószínűleg negyedéves szinten is bizonytalanságok várhatók.

Azt is kiemelték, hogy a vámhelyzet tisztázása érdekében folytatják a tárgyalásokat közvetlenül a Fehér Házzal és az Egyesült Királyság kormányával is.

Proaktívabb támogatást kérnek ugyanakkor az Egyesült Királyság vezetőitől az Aston Martinhoz hasonló kis volumenű gyártók érdekében is, amelyek több ezer munkahelyet tartanak fent, támogatva a brit gazdaságot.