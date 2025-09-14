Vételre ajánlják a Ferrarit, hamarosan debütál az Elettrica

A gyengébb második negyedéves eredmények miatti visszaesés után ismét emelkedő pályára állt a Ferrari részvényárfolyama.

Tetszik az elemzőknek a Ferrari / Fotó: Anadolu via AFP

Két nagybank is vételre ajánlja a Ferrarit

A 200 napos mozgóátlagot átlépve ráadásul új vételi ajánlásokat adott rá két nagybank, a Deutsche Bank és az UBS.

Elsőként Nicolai Kempf, a Deutsche Bank elemzője emelte 430-ról 520 euróra a sportkocsgyártó részvényeire adott célárfolyamát.

Az autóipari részvényelemző úgy véli, hogy a Ferrari október 8-i tőkepiaci napján javítja majd a várakozásait. Szerinte a menedzsment a 2026-os nyereségre vonatkozó konszenzusos becsléshez mérten körülbelül 5 százalékkal emelheti meg profitcélját.

A svájci UBS elemzője, Susy Tibaldi úgy véli, a Ferrari a befektetői napot arra fogja felhasználni, hogy mélyebb betekintést nyújtson a termékfejlesztési tervbe. Idetartozik a régóta várt első elektromos autó, a Ferrari Elettrica debütálása is – jegyezte meg.

Bár továbbra is pozitívan értékeljük a hosszú távú kilátásokat, a várakozások az utóbbi időben egyre rózsaszínűbbé váltak, ezért annak is fennáll a kockázata, hogy a tőkepiaci nap csalódást okozhat

– tette hozzá Tibaldi modellfrissítésében. Az elemző a célárát mindazonáltal 540-ről 570 dollárra (487,50 euróra) emelte.

Ambíciózus tervek Maranellóból

A Ferrari ütemterve szerint 2026-ig 15 új modellt hoz ki. A modellpaletta egyre inkább elektromos lesz.

A cél nem más, mint hogy 2026-ig 60 százalékban hibrid vagy elektromos járműveket, 40 százalékban pedig tisztán belső égésű motorral felszerelt járműveket értékesítsenek.

Az első tisztán elektromos modellt, az Elettrikát, várhatóan 2025 október elején mutatják be. Technikai szempontból a papír a 200 napos mozgóátlag átlépésével új vételi jelzést adott. A következő ellenállás a 451 eurós szint lehet.

A Ferrari részvényárfolyama év eleje óta valamivel több mint 3 százalékkal, 423 euróra emelkedtek.

Az olasz sportkocsigyártó papírjait az LSEG elemzői konszenzusa is vételre ajánlja. A Ferrari mediáncélára pedig 465 euró, ami nagyjából 10 százalékos felértékelődési potenciált tartalmaz.