Elképesztő összegű végkielégítést kap a Red Bulltól a kirúgott csapatfőnök

Mint ismeretes, idén júliusban menesztette a gárdát húsz éven át irányító csapatfőnökét a Forma–1-ben szereplő Red Bull Racing. Christian Hornert akkor ugyan már felmentették a csapatvezetői teendők alól, de hivatalosan azóta is a Red Bull alkalmazásában állt, az elválás konkrét részleteiről mostanra sikerült megegyezniük a feleknek.

Christian Horner 2005-től 20 éven át volt a Red Bull csapatfőnöke / Fotó: AFP

Az istálló hivatalos közleménye ugyan konkrét összeget nem említ, Hornert egybehangzó sajtóhírek szerint busás végkielégítéssel kárpótolja a csapat: a BBC úgy értesült, hogy körülbelül 60 millió euró (forintra átszámítva 23 milliárd) üti a brit szakember markát, a holland De Telegraaf is hasonló összegről ír, míg a Planet F1 úgy tudja, hogy ennél is többen, 85 millió dollárban (33 milliárd forint) állapodtak meg.

A De Telegraaf azt is közölte, hogy Horner az egyezség értelmében a kirúgásától számított kilenc hónapig nem vállalhat munkát a Formula–1-ben, így leghamarabb valamikor 2026 tavaszán térhet vissza az autósport csúcssorozatába.

Christian Horner két évtizeden át sikert sikerre halmozott a Red Bull főnökeként

Christian Horner a csapat megalakulása, 2005 óta irányította a szakmai munkát a Red Bullnál, az együttműködés meglehetősen gyümölcsözőnek bizonyult: nyolc versenyzői és hat konstruktőri világbajnoki címet hozott. Az 51 esztendős sportvezető évente 12 millió eurós fizetésért látta el feladatait, júliusban felbontott szerződése eredetileg 2030-ig szólt volna.

Horner munkáját Oliver Mintzlaff, a Red Bull sportoldalért felelős ügyvezető igazgatója is méltatta, aki úgy fogalmazott, a távozó sportvezető

elkötelezettségével, tapasztalatával, szakértelmével és innovatív gondolkodásával kulcszerepet játszott abban, hogy mostanra a Red Bull Racing a Forma–1 mezőnyének egyik legsikeresebb és szponzori szempontból is legvonzóbb csapatává vált.

Horner búcsúüzenetében kiemelte, számára megtiszteltetés volt irányítani a Red Bull gárdáját, és óriási megelégedéssel töltötte el, hogy egy „rendkívül elhivatott és tehetséges emberekből álló csapatot irányíthatott, akik a keze alatt kivirágoztak, és egy energiaitalcég leányvállalataként képesek voltak felvenni a versenyt a világ legnagyobb autógyártóival is”.