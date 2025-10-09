Befektetés: brutális nyereség egy hónap alatt – zsákszámra veszik ezeket az eszközöket

A nyár végi csúcsdöntést követően sem lassított az amerikai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) gyarapodása, szeptemberben idei rekordnak számító összeg érkezett a költséghatékony és jól diverzifikált befektetésbe, melynek összvagyona ezzel ismét jelentősen megugrott.

Rendkívül keresett befektetés az ETF, ami jól is fial / Fotó: Fotogrin / Shutterstock

Az amerikai bejegyzésű ETF-ek összvagyona 3,3 százalékkal, 12,66 milliárd dollárra nőtt szeptemberben a FactSet friss adatai szerint.

A 410 milliárd dolláros bővülés javarészt a kedvező piaci mozgásoknak köszönhető, az ETF-ek ugyanis 269 milliárd dollárnyi hozamot termeltek egyetlen hónap alatt, egy lapáttal rátéve az előző havi, 250 milliárdos árfolyamnyereségre.

Ez a befektetés volt a legkeresettebb

A megtakarítók maguk sem voltak restek, 141 milliárd dollárért vásároltak be ilyen termékekből. Ez egyúttal idei tőkebeáramlási csúcsnak számít, az ETF-ek ősz eleji értékesítése ráadásul ötödével haladta meg az augusztusit is.

A befektetők legnagyobb tételben, 88,1 milliárd dollárért részvény-ETF-eket vettek, ami a teljes, szektorba áramló friss tőke bő 60 százalékát adta.

Kötvény-ETF-ekből további 35 milliárd dollárnyit táraztak be, ami számottevően elmarad az előző havi, 48,4 milliárdos volumentől.

Az árupiaci eszközök értékesítése bő duplájára, 11,3 milliárd dollárra ugrott.

Az árupiaci ETF-ek iránti fokozódó érdeklődés nem független az arany elmúlt időszakban látható ralijától, az arany kitettséget adó ETF-ek 10,2 milliárd dollárt gyűjtöttek szeptemberben.

Az idei első kilenc hónap során 925,4 milliárd dollár érkezett a tengerentúli ETF-ekbe. Ebből 541,7 milliárd dollár a részvény-ETF-ekben, 295,3 milliárd dollár a kötvényes termékekben, 88,3 milliárd dollár pedig az egyéb besorolású ETF-ekben talált helyet magának.

A részvényes kategória összvagyona a hozamokkal kiegészülve immár alulról súrolja a 10 ezermilliárd dollárt. A kötvény-ETF-ek 2,15 milliárd dollárt fialtatnak, míg az egyéb típusú kategóriákban együttesen bő 500 milliárd dollár forog.

A kereslet bővülésével párhuzamosan a kínálat is jócskán megnőtt, a befektetési szolgáltatók 115 új terméket indítottak el a hónap során.