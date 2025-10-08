Messze 4000 dollár fölött jár már az arany, és a rali még évekig tarthat

Megállíthatatlanul folytatódik az aranyrali. Az azonnali aranyárfolyam kedden először törte át a 4000 dolláros unciánkénti álomhatárt a globális gazdaságtörténet folyamán, miután az amerikai gazdasággal és a kormányzati leállással kapcsolatos aggodalmak új lendületet adtak a ralinak.
Hihetetlen, de két évvel ezelőtt még 2000 dollár alatt kereskedtek a sárga fémmel, melynek jegyzése több mint 50 százalékkal emelkedett eddig ebben az évben
Szerdán délelőtt a New York-i Nymex tőzsdén már 1,4 százalékkal, egészen 4059 dollárig lőtt ki a kurzusa.
A fokozott geopolitikai feszültségek szintén növelik az arany mint menedékeszköz iránti keresletet, miközben a központi bankok is növekvő ütemben halmozzák fel a nemesfémet.
A befektetők aranyéhségét a napokban a washingtoni kormányzati leállás potenciális piaci sokkhatásaitól való félelem és az amerikai monetáris lazítási ciklus megkezdése is fokozta.
A befektetők tömegesen vásárolják az arany árfolyamát követő tőzsdén kereskedett alapokat (ETF), és az egyéb nemesfémekkel fedezett ETF-ek.
Szeptemberben több mint hároméves csúcsra emelkedett az ezekbe az eszközökbe beáramlott pénzmennyiség.
A 4000 dolláros lélektani határ áttörése nemcsak a félelemről szól, hanem az átcsoportosításról is
– mondta ugyanakkor a Bloombergnek Charu Chanana, a Saxo Capital Markets stratégája.
Az amerikai kormányzati leállás miatt szünetel a gazdasági adatok kiadása, miközben a kamatcsökkentések kilátásba helyezése miatt a reálhozamok zsugorodásával is számolni kell, a mesterségesintelligencia-részvények pedig már túlértékeltnek tűnnek. A központi bankok vásárlásai ráadásul alaposan megágyaztak ennek a ralinak, de most már a kisbefektetők és az ETF-piac hajtja tovább a trendet
– magyarázta a szakértő.
Arra számítunk, hogy az arany akkor éri el ciklikus csúcsát, amikor a piac aggodalma a tetőfokára hág a Fed függetlenségének esetleges sérelme miatt, ha pedig a kompromisszumra hajló Fed egyértelmű politikai hibákat követne el, az arany még jobban felpörögne
– ezt már a Macquarie Bank elemzői írták néhány napja.
A Bloomberg ezzel kapcsolatban az 1970-es évek példáját idézte, mikor 15-szörösére drágult az arany.
Akkoriban Richard Nixon amerikai elnök gyakorolt nyomást a Fedre, hogy csökkentse a kamatlábakat. A központi bank akkori elnöke, Arthur Burns pedig csak „korlátozott erőfeszítéssel” védte intézménye függetlenségét, és végül „politikai okokból” beadta a derekát, lehetővé téve az infláció elszabadulását.
Az ok, amiért a befektetők – helyesen – aranyat vásárolnak, nem más, mint hogy a segítségével a befektetők diverzifikálhatják portfóliójukat
– mondta Stephen Miller, a GSFM befektetési stratégiai tanácsadója. – Ez még korai stádiumban van, és az arany egyre elfogadottabb lesz” – emelte ki, hozzátéve, hogy szerinte
az árfolyam jövő év közepére elérheti a 4500 dollárt.
Az emelkedő trendet a Bloomberg szerint amúgy a központi bankok indították el, azzal, hogy a 2008-as globális pénzügyi válságot követően nettó eladókból nettó vásárlókká váltak.
Aztán
a jegybanki vásárlások üteme a kétszeresére gyorsult, miután az Egyesült Államok és szövetségesei 2022-ben befagyasztották Oroszország devizatartalékait Ukrajna lerohanása miatt.
Ez a lépés megint csak az arany felé terelte a központi bankokat, hiszen az infláción kívül most már attól is tartottak, hogy az amerikai kormány „kevésbé kedvezően” kezeli majd a külföldi hitelezők dollármegtakarításait.
A központi bankok aranyvásárlásainak növekedése strukturális változás a tartalékkezelési magatartásban, amiben rövid távon nem várunk fordulatot
– írta szeptemberi jegyzetében Lina Thomas, a Goldman Sachs árupiaci stratégája.
Alapvető forgatókönyvünk szerint a jegybankok jelenlegi felhalmozási tendenciája további három évig folytatódik
– fűzte hozzá Thomas.
A Goldman egyébként – főstratégája nézeteivel összhangban – éppen ezen a héten emelte 4300 dollárról 4900 dollárra az aranykurzusra vonatkozó jövő év végére szóló előrejelzését.
Az egyéb nemesfémek is együtt drágulnak az arannyal. Az ezüst 2,3 százalékkal, 48,9389 dollárra emelkedett unciánként, ami 2011 áprilisa óta a legmagasabb ár. A platina és a palládium jegyzése is felfelé tart.
