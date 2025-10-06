Befektetés: sokaknak betett az erős forint a nyár végén – 50 milliárdnál is többet buktak egy hónap alatt

A nyár végén is folytatódott a hazai befektetési alapok vagyonának bővülése a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss statisztikája alapján. Augusztusban újabb 0,6 százalékkal nőtt az alapkezelőknél fialtatott megtakarítások eszközértéke, az őszre így 25 248 milliárd forintnyi befektetéssel fordultak rá az alapok.
A magyar alapkezelői szektor gyarapodása ezzel már 40 hónapja töretlen.
A legkeresettebb terméktípusnak a származtatott alapok bizonyultak, 64 milliárd forintos nettó értékesítéssel. Mivel a hozamok is kedvezően alakultak, így bő 2 százalékos növekedést regisztrált ebben a kategóriában az MNB.
A kockázati- és magántőkealapokba szintén jelentős, 56 milliárd forintnyi friss pénz érkezett, noha ennek hatását valamelyest mérsékelték a leforduló hozamok és devizapiaci mozgások. A kategória vagyona közel 1 százalékkal bővült, és átlépte az 5000 milliárd forintos szintet.
Népszerűek voltak augusztusban a részvényalapok is, melyek 44 milliárd forintnyi tőkét szívtak fel a piacról. A tőzsdei hozamok összességében ugyanakkor nem kedveztek a kockázatvállalóbb portfólióknak, azonban ezzel együtt is 1 százalék felett nőtt a terméktípus eszközértéke.
A legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényalapoknál a kategória méretéhez képest csekély, kilencmilliárd forint új megtakarítást regisztrált a jegybank. A felhalmozott kamatokkal együtt sem sikerült azonban érdemi növekedést felmutatni a kedvezőtlenül alakuló devizaárfolyamok hatásának betudhatóan.
Csendes hónapot zártak az ingatlanalapok is, amelyekben csupán hatmilliárd forintot kötöttek le az ügyfelek. A nyolcmilliárd forintos pozitív hozamokat viszont kiradírozta a devizapiaci árfolyamveszteség. Mindezek révén alig tudott nőni az ingatlanos portfóliók összértéke.
A vegyes alapoknál csak a szűk tízmilliárd forintos tőkebeáramlás eredményezett szerény mértékű bővülést, a garantált alapoknál pedig nem történt számottevő változás augusztusban. A legkisebb méretű, pénzpiaci alapoknál pedig a minimális visszaváltás mellett a devizahatás okozott kisebb visszaesést.
