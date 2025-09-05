Magyarország büszke lehet: az egész világ a forintot irigyli, legyőzte az összes devizát – ez áll a hihetetlen rekordok mögött

A feltörekvő világban a hét legjobban teljesítő devizája a forint a Bloomberg összesítése szerint, az év egészében is a dobogóra került, és a kilátásai sem rosszak. Kinek vagy minek köszönhetik az extra vásárlóerőt a nyáron külföldön nyaraló honfitársaink, miért erősödött a forint árfolyama? A szakemberek válasza dióhéjban két egymással is összefüggő fő érvre bontható: 1. Nézd meg, van-e remény békére Ukrajnában, és ha igen, vásárold a forintot. 2. Nézz rá a magyar gazdaságra és kilátásaira – és vegyél forintot. Ez a pénzügyi piacok „ítélete”. De nézzük meg, mi van mögötte.

Forintárfolyam: hogy mit tesznek ők, az meghatározó tényező marad, a hazai gazdasági háttér biztosan támogató / Fotó: AFP

Forintárfolyam: aki idén elé tudott kerülni, azt ne nagyon irigyeljük

Először is a számok – azért dollárban és nem euróban, mert a zöldhasúhoz mérve összehasonlíthatók a világ devizái: az euró vagy bármely más deviza idáig még nem jutott.

1. A forint 1 százalékot erősödött a dollár ellen a héten pénteken körülbelül délig, ami világrekord. Az év egészében pedig 18,3 százalékot, amit csak egy másik deviza tudott meghaladni – használóit azonban ne irigyeljük, mindjárt meglátjuk miért.

2. Az orosz rubel még sokkal többet, 39,4 százalékot nyert, csakhogy ez az elmúlt háborús évek sokkal nagyobb zuhanását kompenzálja, és az oroszok a nyugati szankciók miatt külföldön csak korlátozottan használhatják a pénzüket.

3. A cseh korona 16,5, a lengyel zloty 13,6 százalékot hasított, és világban alig volt párja a bolgár levának és a román lejnek.

Azonnal feltűnhet, hogy a világ legjobbjai Európából kerülnek ki, jobbára az Európai Unió keleti szárnyáról, bár mindjárt hozzá kell tenni, hogy maga az euró is 13 százalékot nyomult előre.

De miért, és mi okozza, hogy a forint a jók közt is a legjobb?

Miért (Közép)-Európa? Nem megkerülhető egy fajsúlyos faktor, a neve Trump

Alapvetően három párhuzamos történet a válasz a kérdésre, amelyek közül egyből sem hagyható ki egy név: Donald Trump amerikai elnöké.

1. Donald Trump elnök meghozta a vámháborúk évét, ami elvágólagosan véget vetett az erős dollár időszakának: a dollárgyengülés pedig hüvelykujjszabály-szerűen kedvez az eurónak és a feltörekvő devizáknak.