Regionális vezető szerepre tör Magyarország a jövő nukleáris reaktoraival

Az atomenergia központi szerepet tölt be a magyar fogyasztók biztonságos, tiszta és megfizethető ellátásában. A gyors ütemben növekvő áramigények a zöldenergia-termelők mellett a leghatékonyabban karbonmentes atomerőművekkel szolgálhatók ki. A kis moduláris reaktorok létesítése hagyományos társaikkal szemben egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lehet, üzemeltetésük hozzájárulhat a klímavédelmi célok teljesítéséhez és a zöld átálláshoz, valamint megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét – írja az Origo.

A kis moduláris reaktorok létesítése megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét / Fotó: Freepik

Magyarország és az Egyesült Államok a novemberben, Washingtonban kötött megállapodások részeként szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris energia békés célú hasznosításában.

Számunkra is megnyílik a lehetőség ennek a területnek egy viszonylag új fejezetébe, az SMR-ek iparágába való bekapcsolódásra, amely minden releváns előrejelzés szerint a 2030-as évek egyik nagy energetikai sikerágazatává válhat azzal, hogy a technológia eléri a kereskedelmileg hasznosítható fejlettséget, és megnyílik a lehetőség a kis moduláris reaktorok tömeges gyártására. A fejlesztések amerikai technológiával valósulnak meg.

Mint ismeretes, áramtermelésben Franciaország és Szlovákia után Magyarország támaszkodik a harmadik legnagyobb arányban atomenergiára Európában. A Paksi Atomerőmű a legjelentősebb hazai energiatermelőként a hazánkban előállított villamosenergia 45 százalékát adja, az áramfelhasználás harmadát biztosítja.

A kis moduláris reaktorok legfontosabb jellemzői

Műszaki szempontból az SMR-ek legfőbb értéke, hogy nem kell egy több gigawattos blokkot kialakítani, hanem több, kisebb egységgel is megoldható az adott helyen szükséges áramellátás.

A magasfokú gyári előkészítettség és a szabványosítás rövidebb, ütemezhetőbb helyszíni kivitelezést tesz lehetővé, a moduláris építés pedig tervezhetővé teszi a kivitelezés folyamatát, és elkerülhetők a csúszások a reaktor működésének megkezdésében.

Referenciaként megemlíthető a Kínában kereskedelmi üzemben termelő HTR-PM: ez a megoldás nem víz-, hanem gázhűtésű, és a magas kilépő hőmérséklet miatt ipari hő szempontjából is komoly potenciált mutat. Hetesi Zsolt, az NKE egyetemi docensének e témában született tanulmánya megjegyzi, hogy a moduláris reaktorok előnye lehet a kisebb méret és a modulszerű felépítés mellett, hogy ipari területek mellé telepítve a villamos áramigény mellett az ipari hő iránti igényt is képesek kielégíteni.