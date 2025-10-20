Deviza
Olasz ügyek: jelentős ballaszttól szabadult meg a CIG Pannónia

Egyezségre jutott Olaszországban a CIG Pannónia csoport. A tőkekövetelés 70 százalékának megfizetése fejében megszüntetik az Emabit ellen indított pert, a kifizetés nem érinti a CIG jövő évi eredményeit.
VG
2025.10.20, 10:11
Frissítve: 2025.10.20, 11:28

Megszabadult olasz ügyei jelentős részétől a CIG csoport – derül ki a CIG Pannónia Életbiztosító közleményéből. Amint közölték, a csoporthoz tartozó CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel (Emabit) szemben Olaszországban jelenleg még fennálló peresített követelések több mint 50 százalékát kitevő pertárgyértéket tartalmazó kárügyben a tőkekövetelés 70 százalékának megfizetése fejében végleges elszámolást biztosító peren kívüli – azonban a per megszüntetését eredményező és a felperes további igényeit kizáró – egyezséget kötöttek.

CIG_LUS_4168
Előnyös egyezséget kötött a CIG / Fotó: Kallus György

Az egyezségkötést megelőzően az Emabit értékelte a vonatkozó ügyben és a kapcsolódó egyéb eljárásokban beszerzett bizonyítékokat, valamint a relevanciával bíró eljárások megszületett részeredményeit, továbbá ezen információk fényében a külső, olaszországi jogi szakértő véleményét a per valószínű kimenetelével kapcsolatban. 

A társaság hangsúlyozza, hogy az Emabit és a CIG Pannónia csoport az előző menedzsment kötelezettségvállalásaiból fakadó jogvitás kárügyek teljes körű és a tulajdonosok érdekeit messzemenőkig szem előtt tartó lezárásában érdekelt, amely egyéb egyedi ügyek még – a pertaktikai elemek figyelembevétele melletti – további lépések megtételét indokolják, és amelyekről a jogszabályi keretek között folyamatában adnak tájékoztatást. 

E folyamatban a menedzsment külön kiemelt jelentőségűnek ítéli meg a most megkötött egyezséget, és az alapjául szolgáló kárügy lezárását.

A közlemény külön kiemeli, hogy a lezárás a 2024-ben felülvizsgált és beállított tartalékoknak megfelelően, az ott megállapított tartalékot nem meghaladó összegben – 

az Emabit saját forrásainak felhasználásával valósult meg.

 Mindez azt is jelenti, hogy a tulajdonosi alárendelt kölcsöntőke lehívására továbbra sem került sor.

Az ügy pénzügyi zárása ennél fogva a jövő évi eredményt nem befolyásolja,

a korábban megtett és folyamatba helyezett intézkedések alapján teljeskörűen biztosított a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozására, valamint az olasz ügyekből fakadó kitettségekre vonatkozó fennmaradt vitatott követelésekre vonatkozó tartalékolás biztosítása mellett a szükséges, elvárt és biztonságos szavatolótőke-megfelelés.

Az egyezség jelentős tehertől szabadítja meg a CIG Pannónia csoportot, hiszen a még a korábbi vezetés által az előző évtizedben indított olasz kezesi üzletágból fakadó fizetési kötelezettségek teljesítésére elkülönített céltartalék a tőzsdei cég tavalyi éves eredményét mintegy 4,5 milliárd forinttal csökkentette. 

Ezért a hírre hétfő délelőtt több mint 2 százalékkal, 362 forintra emelkedett a CIG-részvények árfolyama. A kurzus a tavalyi évet 371 forinton zárta.

